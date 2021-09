തിരുവനന്തപുരം∙ ഐഎസ് ആശയങ്ങളില്‍ ആകൃഷ്ടരായ മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പരാമര്‍ശിച്ച പ്രജു ആരാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തതകള്‍ തുടരുന്നു. പ്രജു എന്നൊരാളെ കാണാതായെന്ന ഭാര്യയുടെ പരാതിയില്‍ 2015 ല്‍ ബാലുശേരി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് കടന്നോ ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്നോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല.

2019 വരെ ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്നതായി വിവരം ലഭിച്ച മലയാളികളായ 100 പേരില്‍ 72 പേര്‍ തൊഴില്‍പരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശത്തു പോയ ശേഷം ഐഎസ് ആശയങ്ങളില്‍ ആകൃഷ്ടരായി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ തുരുത്തിയാട് സ്വദേശി പ്രജു എന്ന പേരും മുഖ്യമന്ത്രി പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രജുവിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജന്‍സ് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിനോ ലോക്കല്‍ പൊലീസിനോ ഇല്ല. ഭര്‍ത്താവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന പനായി സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ ബാലുശേരി സ്റ്റേഷനില്‍ 2015ല്‍ ഒരു കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേര് മതം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രജു എന്നാണ്.



എന്നാല്‍ ഇദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് കടന്നോ ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്നോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള്‍ വരുത്തിവെച്ച് ഒമ്പത് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഭര്‍ത്താവ് വീടുവിട്ടിറങ്ങിയതെന്നും പിന്നീട് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും ഭാര്യ പറയുന്നു. നേരത്തെ ഒരു കൊലപാതകക്കേസില്‍ പ്രതി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കുറ്റവിമുക്തനായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു ശേഷം വിവിധ ഏജന്‍സികളിലെ ഉദ്യാഗസ്ഥര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാര്യവീട്ടിലെത്തി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Mystery continues over missing of Praju whom CM Pinarayi Vijayan mentioned in press meet