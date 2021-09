കോട്ടയം ∙ കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽനിന്നു വി.എം.സുധീരന്‍ രാജിവച്ചത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില്‍ വേണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. സുധീരന്റെ രാജിയുടെ കാരണം അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്റെയും പ്രതികരണം.

പുനഃസംഘടനയിലും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സുധീരൻ രാജിവച്ചത്. രാജിക്ക് പിന്നാലെ സുധീരനെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നേതൃത്വം തുടങ്ങി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും അനുനയിപ്പിച്ച് പുതിയ നേതൃത്വം പുനഃസംഘടന അന്തിമമാക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളിടിയായി സുധീരന്റെ രാജിയുണ്ടായത്.

സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ നിന്നാണ് സുധീരൻ രാജിവച്ചത്.

English Summary: Oommen Chandy reacts on resignation of VM Sudheeran from KPCC Political Affairs Committee