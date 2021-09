പാക്കിസ്ഥാനെയും ഇമ്രാനെയും വിറപ്പിച്ചു; സ്നേഹ, രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പേര്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ നയത്തിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചതു വലിയ ചർച്ചയായി. ഭീകരരെ പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും ആയുധം നല്‍കുന്നതും ലോകം മുഴുവന്‍ അറിയാമെന്നും യുഎന്‍ രക്ഷാകൗണ്‍സില്‍ പട്ടികയിലെ ഭീകരരില്‍ ഏറെപ്പേരുടെയും താവളം പാക്കിസ്ഥാനാണെന്നും യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി സ്നേഹ ദുബെയാണ് വിമർശിച്ചത്.

പാക്കിസ്ഥാന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയ സ്നേഹ ദുബെ ആരാണെന്ന തിരച്ചിലിലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് യുഎന്നിലെ സ്നേഹയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. 2012 ബാച്ചിലെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് (ഐഎഫ്എസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് സ്നേഹ. സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതു ഗോവയിൽ. പുണെ ഫെർഗൂസൻ കോളജിൽനിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം. ജെഎൻയുവിൽനിന്ന് എംഫില്‍ നേടി.

12–ാം വയസ്സുമുതൽ ഐഎഫ്എസിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നായിരുന്നു സ്നേഹയുടെ ആഗ്രഹം. 2011ൽ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ സിവിൽ സർവീസിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങളിലുള്ള പഠനമാണ് ഐഎഫ്എസില്‍ ചേരാൻ പ്രേരണയായതെന്നു സ്നേഹ പറയുന്നു. ഐഎഫ്എസിൽ ചേരുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണു ലഭിക്കുകയെന്നും വിശ്വസിച്ചു.

‌കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂടിയാണ് സ്നേഹ. പിതാവ് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. അമ്മ അധ്യാപിക. ഐഎഫ്എസിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ നിയമനം. 2014 ഓഗസ്റ്റിൽ മഡ്രിഡിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെത്തി. നിലവിൽ യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയാണു സ്നേഹ.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയാണ് സ്നേഹ യുഎന്നിൽ നൽകിയത്. ഭീകരർ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. പാക്ക് നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി കള്ളപ്രചാരണം നടത്തി ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യം പാക്കിസ്ഥാനില്ല.

ഭീകരവാദത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഭീകരരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അതിനായി പണമൊഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. അവർ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരകളാണ് എന്നാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീ കെടുത്തുന്നവനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പുരയ്ക്ക് തീയിടുന്ന പോലെയാണിത്. അയൽരാജ്യങ്ങളെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കൂ എന്നു കരുതിയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ വളർത്തുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ നയങ്ങൾ കാരണം ലോകം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും സ്നേഹ പറഞ്ഞു.

