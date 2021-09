വീണ്ടും കൊറിയൻ മിസൈൽ യുദ്ധം? ദ്വീപുകൾ പിടിക്കാൻ ചൈന, എന്തുചെയ്യും ഇന്ത്യ,ജപ്പാൻ?

ലോകത്തിനു മുന്നിൽ എന്നും ചർച്ചയാകുന്ന രാജ്യമാണ് ഉത്തര കൊറിയ. ആണവ നിരായുധീകരണത്തിലേക്കു ലോകം അടുക്കുമ്പോൾ ഉത്തരകൊറിയ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പതിവില്ലാതെ ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ കൂടെയാണ് പലരുടെയും ദ്വീപുകൾക്കു മേലെയുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദവും കടന്നുകയറ്റവും. മേഖലയിലെ അന്തരീക്ഷമാകെ ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം കലുഷിതമാവുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറാനും ശക്തമാകാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളും കിഴക്കനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്–കിം ജോങ് ഉൻ കൂടിക്കാഴ്ച ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ മഞ്ഞുരുക്കി എന്നു കരുതിയതാണ്. ഉത്തര കൊറിയന്‍ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിനു ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതോടുകൂടി വലിയ സാഹസത്തിനു നിൽക്കില്ലെന്നു കരുതിയ രാജ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദീർഘദൂര ക്രൂസ് മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ചൈനയും മേഖലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ യുഎസ്, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ‘ക്വാഡ്’ കൂട്ടായ്മയും രൂപപ്പെട്ടു. മേഖലയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിന് ഒട്ടും ആശാവഹവുമല്ല.

വീണ്ടും ഉത്തരകൊറിയ

ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം അമേരിക്കയെയാണ് ഉത്തര കൊറിയ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കിമ്മിനെ സന്ദർശിച്ചതോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ അയഞ്ഞതാണ്. യുഎസുമായുള്ള ആണവനിരായുധീകരണ ചർച്ച ഫലവത്താകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരകൊറിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയ മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഉത്തര കൊറിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കായി യുഎസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ടോക്കിയോയിൽ യോഗം ചേരുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപായിട്ടായിരുന്നു കിമ്മിന്റെ പരീക്ഷണം. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം വാരമായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയും മിസൈൽ പരീക്ഷണവും.

കിം ജോങ് ഉൻ

1500 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള മിസൈൽ ആണവപോർമുന വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കിം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായി 2 വർഷമെടുത്തെന്നാണു വാർത്തകൾ. 1500 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയും ജപ്പാനും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉത്തര കൊറിയയിൽനിന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഭീഷണി ചെറുതല്ല. ഇതു കൂടാതെയാണ് ചൈന ഈ മേഖലയിലെ സമുദ്രത്തിലും ദ്വീപുകളിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റം. ഉത്തര കൊറിയയും ചൈനയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നതും രണ്ടിടത്തെയും ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു.

അടി... തിരിച്ചടി

സാധാരണ ഉത്തരകൊറിയയുടെ പ്രകോപനങ്ങളെ തഴയുകയോ രാജ്യാന്തര സംഘടനകളിൽ പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്യാറുള്ള ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇത്തവണ തിരിച്ചടിച്ചതാണ് മേഖലയിൽനിന്നുള്ള പുതിയ വാർത്ത. ഉത്തര കൊറിയ ട്രെയിനിൽ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചതിൽ പല ലോക രാജ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദക്ഷിണകൊറിയ അന്തർവാഹിനിയിൽനിന്നു തൊടുക്കാവുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചത്. ആണവപോർമുന വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 2 ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചതായാണ് ഉത്തര കൊറിയ വ്യക്തമാക്കിയത്.

അന്തർവാഹിനിയിൽനിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ.

പിന്നാലെ ദക്ഷിണ കൊറിയ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ, ആണവ ശക്തിയല്ലാതെ അന്തർവാഹിനിയിൽനിന്നു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകുകയും ചെയ്തു. പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണു പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങളുമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും കൊമ്പുകോർക്കുന്നത്. സൈനിക ശക്തി കൂട്ടിയും വൻ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിർന്നും ഉത്തര കൊറിയയിൽനിന്നുള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ ഈ നയം കൂടുതൽ കരുത്തരാകാനും അണു ശക്തിയാകാനും ഉത്തരകൊറിയയെ പ്രേരിപ്പിക്കാനാണു സാധ്യത.

ചൈനീസ് നയതന്ത്രം

ഹോങ്കോങ്ങുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉയിഗുർ വംശജർക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമം, ഇന്ത്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ചൈനയുടെ അതിർത്തി അന്തരീക്ഷം അത്ര സമാധാനപൂർണമല്ല. ചൈനീസ് തീരത്തോടു ചേർന്ന കടലുകളിലും ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതു കൂടാതെയാണ്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ പല ദ്വീപുകളിലും ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സമുദ്ര മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാനാണു ചൈനയുടെ ശ്രമം. ഇതിലൂടെ പസിഫിക് മേഖലയിലേക്കുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും എന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻ പിങ്. ചിത്രം: AFP

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നാവികസേന ഇന്ത്യയുടേതായതിനാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മറവിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം നിരീക്ഷിക്കാനാണു ശ്രമം. ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിനിടെ മേഖലാ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ (ആർസിഇപി) കരാർ രൂപപ്പെടുത്താനായത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക– വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചൈനയ്ക്കു പൂട്ടിടാനും മേഖലയിലെ ചരക്കുനീക്കത്തെ സഹായിക്കാനും സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനുമായി യുഎസ് മുൻകയ്യെടുത്ത് തുടങ്ങിയ ചതുർരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ, ഇന്ത്യയും യുഎസും ഒഴികെയുള്ള അംഗങ്ങളായ ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും ആർസിഇപിയിൽ ചേർന്നത് തിരിച്ചടിയുമായി.

ജപ്പാൻ പെട്ടുപോയി

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ മികച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ജപ്പാന്റെ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാണ്. തുടരെയുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് ഒന്ന്. അതിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളും അവർതന്നെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതിലും വലിയ ഭീഷണിയാണ് മേഖലയിലെ രാജ്യാന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ജപ്പാനു സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഉത്തരകൊറിയ ദീർഘദൂര ക്രൂസ് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിയത് ജപ്പാനാണ്. ജപ്പാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ഈ മിസൈലിന്റെ പ്രഹരപരിധിയിൽ വരും. യുഎസുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനാൽ ഉത്തര കൊറിയ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യവുമാണ് ജപ്പാൻ.

ചൈനീസ് നാവികസേന കപ്പൽ. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

ചൈനയുടെ ഭീഷണിയും ജപ്പാന്റെ തലയ്ക്കു മുകളിലുണ്ട്. സമുദ്രത്തെ അടക്കിവാഴാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജപ്പാന്റെ ചരക്കുനീക്കവും ഏതാണ്ടു പൂർണമായും ചൈനീസ് നിയന്ത്രണത്തിലാകും. ജപ്പാന്റെ കീഴിലുള്ള ചില ദ്വീപുകൾ തങ്ങൾക്കവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന വാദവുമായി ചൈന നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ വേറെ. ഈ ദ്വീപുകളെ കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സമുദ്ര നിരീക്ഷണവും നാവിക കേന്ദ്രങ്ങളും സജ്ജമാക്കാമെന്നതാണ് ഗുണം.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ‍ സംഭവങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ചൈനീസ് അന്തർവാഹിനി ജപ്പാന്റെ തീരത്തിനു സമീപം കണ്ടത് ചൈനീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജപ്പാനുമായി കടൽ അതിർത്തിയുടെ പേരിലും ദ്വീപുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചും പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സാമ്പത്തിക– വ്യാപാര സഹകരണം ശക്തമാണ്.

ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കാനും മേഖലയിലെ സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കാനും സാമ്പത്തിക– വ്യാപാര സഹകരണത്തിനുമായി യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ക്വാഡ് സംഘടനയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഒപ്പം ജപ്പാനുമുണ്ട്. ചൈനയുടെ വളരുന്ന നാവികശക്തിയെ പ്രതിരോധിക്കുകയെന്നതും ക്വാഡ് നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്.

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാവിക സേന ഒരുക്കിയ പ്രദർശനത്തിൽനിന്ന്. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

എന്നാൽ ക്വാഡ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ചൈന മുൻകയ്യെടുത്ത് രൂപീകരിച്ച ആർസിഇപി സഖ്യത്തിൽ ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും അംഗങ്ങളാണ്. അംഗമായില്ലെങ്കിലും ഏതു സമയത്തും അംഗമാകാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യയ്ക്കു മാത്രമായി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നിരീക്ഷക രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വ്യാപാര– സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ മിക്ക കിഴക്കനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യമുണ്ട്. അവരുടെ ചരക്കുകൾ നീങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെയാണെന്നതും നാവിക ശക്തിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിലാണെന്നതും ചൈന നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മിസൈലുകൾ വീണ്ടും യുദ്ധമുനയൊരുക്കുകയും തർക്കങ്ങൾ ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിലെ ഓരോ ചെറുനീക്കവും സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുകയാണു നയതന്ത്ര ലോകം.

