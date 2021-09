വിമാനത്തിലും വിശ്രമമില്ലാതെ മോദി; യുഎസ് സന്ദർശനം 65 മണിക്കൂർ, നടത്തിയത് 24 ചർച്ച!

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൂർത്തിയാക്കിയത് തിരക്കേറിയ യുഎസ് സന്ദർശനം. 65 മണിക്കൂറിനിടെ 24 ചർച്ചകളിലാണു പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തതെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാ സന്ദര്‍ശനങ്ങളും ‘സുതാര്യവും ഉല്‍പാദനക്ഷമവും’ ആയിരിക്കണമെന്ന മോദിയുടെ നിര്‍ദേശത്തിന് അനുസൃതമായായിരുന്നു യുഎസ് യാത്രയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത നാല് ചർച്ചകൾ വിമാനത്തിനുള്ളിലാണ് നടന്നത്. 20 എണ്ണം യുഎസിൽവച്ചു നടന്നു. ക്വാഡ്, യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി മോദി ബുധനാഴ്ചയാണ് യുഎസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. രാത്രി വൈകി വാഷിങ്ടനിൽ എത്തിയ ഉടൻ അദ്ദേഹം കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ആഗോള സമ്മേളനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു. യാത്രാമധ്യേ വിമാനത്തിൽവച്ച് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ദരുമായി രണ്ടു ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച, അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൻ, ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിതെ സുഗ എന്നിവരുമായും കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടായി. ഈ ചർച്ചകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് തന്റെ സംഘവുമായി മൂന്ന് ആഭ്യന്തര ചർച്ചകളായിരുന്നു പിന്നീട്.

വെള്ളിയാഴ്ച, ബൈഡനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ ക്വാഡ് സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്തു. ഇതിനുശേഷം നാല് അഭ്യന്തര ചർച്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച, ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയ്ക്കിടെ വിമാനത്തിൽവച്ച് രണ്ടു ചർച്ചകളിൽ കൂടി പങ്കെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് എന്നിവരുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

