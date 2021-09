പാർട്ടിയിൽ നടിമാരുടെ നൃത്തം, മുന്തിയ മദ്യം; സ്വർണവും മരതകവും ‘പൊതിഞ്ഞ’ തട്ടിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സിവിൽ സർവീസിലെയും സിനിമയിലെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും ഉന്നതരുമായി അടുത്ത ബന്ധം. വീടിനു പൊലീസ് സുരക്ഷ. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ മുന്തിയ ഇനം മദ്യം, ഭക്ഷണം. അതിഥികൾക്കു വിനോദത്തിനു സിനിമാ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നൃത്തം. 10 കോടിയുടെ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിൽ കൊച്ചിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മോൻസൻ മാവുങ്കൽ പറ്റിച്ചവരിൽ പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കലൂരിലെയും ചേർത്തലയിലെയും വീടുകളിലെ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കും വ്യാജനായിരുന്നുവെന്നാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.

വിദേശത്തേക്കു പുരാവസ്തുക്കൾ കയറ്റുമതി ചെയ്ത വകയിൽ കിട്ടാനുള്ള പണം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഫെമ (Foreign Exchange Management Act) നിയമപ്രകാരം തടഞ്ഞുവച്ചതായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണു പലരെയും തന്റെ ഇടപാടിൽ ഇയാൾ പങ്കാളികളാക്കിയിരുന്നത്. കേന്ദ്രം പണം പിടിച്ചുവച്ചതിനാൽ താൽകാലിക സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ട്. ഈ തുക വിട്ടു കിട്ടാൻ ഡൽഹിയിൽ പണം മുടക്കേണ്ടിവരും. അതിനു ചെറിയ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇപ്പോൾ നൽകിയാൽ പ്രത്യുപകാരമായി തന്റെ ബിസിനസിൽ പങ്കാളിയാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കും. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരായ അഞ്ചു വ്യവസായികളിൽനിന്നു 10 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റെയ്‌ഡ് നടന്ന വീട്

ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തമോ, പണമോ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവർ തിരികെ പണം ചോദിച്ചു. ഇവരുടെ കണ്ണു മഞ്ഞളിപ്പിക്കാൻ തന്റെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളാണ് ഇയാൾ വിനിയോഗിച്ചത്. സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ ഉന്നതരുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു തന്റെ സൗഹൃദവലയം ഇവർക്കു മുൻപിൽ തുറന്നിടും. വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചിത്രങ്ങളും കാണിക്കും. കുറേ മാസങ്ങൾ ഈ ബന്ധമുപയോഗിച്ചാണ് കേസിലെ പരാതിക്കാരെയും പറ്റിച്ചത്. ഇതിനിടെയാണു പന്തളം ആസ്ഥാനമായ വലിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകുന്നത്. ഈ പരാതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, 10 കോടി കൊടുത്തവർ അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

കോടികളുടെ പിക്കാസോ ചിത്രം!

തന്റെ ശേഖരത്തിലുള്ള കുറേ പുരാവസ്തുക്കൾ വിൽപന നടത്തി പണം തിരികെ തരാമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ വാഗ്ദാനം. കൊച്ചി ഇന്റർനാഷനൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ പ്രദർശനവും വിൽപനയും നടത്താൻ പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായി സഹായം ചെയ്തു തരുമെന്നാണു വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. ബ്രൂണയ് സുൽത്താൻ ഉൾപ്പെടെ പല വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണത്തലവൻമാരെ ഈ വ്യവസായി എത്തിച്ചുതരും. സിയാലിന് ലാഭത്തിന്റെ 20 ശതമാനം നൽകണം. 90 കിലോഗ്രാം സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിക്കാസോ ചിത്രം തന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ടെന്നും ഇതു വിറ്റാൽതന്നെ കോടികൾ കയ്യിലെത്തുമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചു.

മരതകക്കല്ലുകൾ പൊതിഞ്ഞ, 250 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള പുരാവസ്തുവും കയ്യിലുണ്ടെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ ഉന്നതൻ വീട്ടിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചു സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുമെന്നുമാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ചുനാൾ തള്ളിനീക്കിയെങ്കിലും പ്രദർശനമോ, വിൽപനയോ നടന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രവാസി വ്യവസായിക്ക് പുരാവസ്തു എന്ന പേരിൽ നൽകിയ സാധനം വ്യാജനായിരുന്നുവെന്നു പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

പാർട്ടികളില്‍ നൃത്തം ചെയ്തത് നടിമാർ

ആഡംബര ജീവിതമായിരുന്നു മോൻസൻ മാവുങ്കൽ നയിച്ചിരുന്നത്. തന്റെ ഇടപാടുകാരെ ഇടയ്ക്കിടെ ഡൽഹിയിലും ഹൈദരാബാദിലും ബെംഗളൂരുവിലും കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധമെന്തെന്ന് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ രീതിയായിരുന്നു. എവിടെപ്പോകുമ്പോഴും അകമ്പടിക്കായി ബോഡിഗാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്തുന്നിടത്തെല്ലാം തനിക്കു സ്വീകരണം ഉറപ്പാക്കാനും ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ യുവ നടീ, നടൻമാരുൾപ്പെടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നു. പാർട്ടികൾക്കു നൃത്തം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നതും സിനിമാ നടിമാർ. ഇവർക്കൊപ്പംനിന്നു ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പകർത്തുന്നതും ഇയാൾക്കു ഹരമായിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ അടുത്ത സൗഹൃദ വലയത്തിൽ ചില എംപിമാരുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു എംപി ഇയാളിൽനിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിനു തങ്ങൾ സാക്ഷികളാണെന്നു പരാതിക്കാ‍ർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൊടുത്ത മൊഴിയിലുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ‘ബ്ലോക്ക്’ ആയ പണം തിരികെ കിട്ടാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്താനെന്ന പേരിലാണു പണം നൽകിയത്. പരാതിക്കാരിൽ ഏറ്റവുമധികം പണം നഷ്ടപ്പെട്ട അനൂപിന്റെ കയ്യിൽനിന്നാണ് ഈ പണം വാങ്ങി എംപിക്കു നൽകിയത്.

കേരള കേഡറിലെ ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ ഐജിയുമായും അടുത്തിടെ സർവീസിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞ ഡിഐജിയുമായും അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഇയാൾ പുലർത്തിയിരുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന പരാതികൾ ഒതുക്കാൻ സഹായം നൽകിയത് ഇവരാണെന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ പരാതിക്കാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രങ്ങൾ, ശബ്ദരേഖ, ഫോൺ സംഭാഷണം, വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

എന്താണ് കേസ്?

കോടികളുടെ അമൂല്യ പുരാവസ്തു ശേഖരം കൈവശമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് 4 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷന്‍ രക്ഷാധികാരിയും യുട്യൂബറുമായ ചേർത്തല സ്വദേശി മോൻസൻ മാവുങ്കല്‍ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരാണ് പിടിയിലായത്. എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വൈലോപ്പിള്ളി റോഡിലുള്ള മോൻസന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയാണു പിടികൂടിയത്. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ സിംഹാസനവും മോശയുടെ അംശവടിയുമെല്ലാം കൈവശമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതികളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്.

അപൂർവമായ പുരാവസ്തു ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന കൊച്ചിയിലെ കടകൾക്കും മറ്റും സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു മോൻസൻ. ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിൽനിന്നായി ശേഖരിച്ച അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ പലതും വിൽപനയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്വകാര്യബാങ്കിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖകൾ നിർമിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകൾ. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ചിലരുടെ പരാതിയെ തുടർന്നുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ, ഇയാൾ വിൽപനയ്ക്കു വച്ച പുരാവസ്തുക്കൾ പലതും ചേർത്തലയിലെ ആശാരി നിർമിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം മോൻസനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

English Summary: Big Fraud in the Name of Old Artefacts in Kerala; NRI Man Held by Crime Branch