പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പിയടിക്കാൻ ഭാവി അധ്യാപകരുടെ ‘ബ്ലൂടൂത്ത് ചെരിപ്പ്’; 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനില്‍ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നടത്തിയ (രാജസ്ഥാൻ എലിജിബിലിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് – ആർഇഇടി) യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ തട്ടിപ്പു നടത്താൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ. ചെരിപ്പിനുള്ളിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഘടിപ്പിച്ചെത്തിയാണ് തട്ടിപ്പിനു ശ്രമിച്ചത്.

അജ്മീറിൽനിന്നാണ് ആദ്യത്തെയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്താകെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും അറസ്റ്റിലായി. അറസ്റ്റിലായവരിൽ മൂന്നു പേര്‍ ഉദ്യോഗാർഥികളും മറ്റു രണ്ടുപേർ ഇവരെ സഹായിക്കാനെത്തിയവരുമാണ്. ബിക്കാനറിൽനിന്നും സിക്കറിൽനിന്നും ബ്ലൂടൂത്തും മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ച ചെരിപ്പുകൾ കണ്ടെടുത്തു.

ചെരുപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫോണും ബ്ലൂടൂത്തും ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ ചെവിയിലും ഒരു ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൂടെ പുറത്തുള്ളയാൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. പരീക്ഷയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അജ്മീറിൽനിന്നുള്ളയാളെ പിടികൂടാനായെന്ന് അജ്മീർ പൊലീസ് ഓഫിസർ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ പറഞ്ഞു. അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ ചെരിപ്പ്, ഷൂസ്, സോക്സ് എന്നിവ ധരിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികളെ പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ പല ജില്ലകളിലും മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റും എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളും 12 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിർത്തലാക്കി. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ 31,000 തസ്തികകളിലേക്ക് 16 ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. രാജസ്ഥാനിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകനാകാൻ ആർഇഇടി പാസാകേണ്ടതുണ്ട്.

