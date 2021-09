കോടതികളിൽ 50 ശതമാനം സംവരണം വനിതകളുടെ അവകാശം: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ നീതിന്യായ കോടതികളിൽ വനിതകൾക്ക് 50 ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ. രാജ്യത്തെ ലോ കോളജുകളിൽ വനിതകൾക്ക് 50 ശതമാനം സംവരണം അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതുതായി ചുമലയേറ്റ 9 ജഡ്ജിമാർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വനിതാ അഭിഭാഷകർ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘50 ശതമാനം സംവരണം എന്നതു നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തണം. നീതിന്യായ കോടതികളിൽ വനിതകൾക്ക് 50 ശതമാനം സംവരണം ആവശ്യമാണ്. കീഴ്കോടതികളിൽ 30 ശതമാനം വനിതകളുണ്ട്. ഹൈക്കോടതികളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ഇതു 11.5 ശതമാനമാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിലാകട്ടെ 11–12 ശതമാണമാണു വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം.

രാജ്യത്തെ 17 ലക്ഷം അഭിഭാഷകരിൽ 15 ശതമാനം വനിതകളേയുള്ളു. സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളിൽ രണ്ടു ശതമാനം വനിതകളാണുള്ളത്. ബാർ കൗൺസിൽ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു വനിതാ പ്രതിനിധി പോലും ഇല്ലാത്തതിനെ മുൻപു ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

കാൾ മാർക്സിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്. സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളേ, സംഘടിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതു കൈവിലങ്ങുകൾ മാത്രമാണ്. ഈ വാക്യത്തെ ഞാൻ ചെറുതായൊന്നു പരിഷ്കരിക്കുകയാണ്. സർവരാജ്യ വനിതകളേ, സംഘടിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതു കൈവിലങ്ങുകൾ മാത്രമാണ്, നേടാനുള്ളതു പുതിയൊരു ലോകവും.’– ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വാക്കുകൾ.



English Summary: "Your Right...": Chief Justice On 50% Reservation For Women In Judiciary