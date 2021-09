അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിർത്തി തർക്കവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്: ചൈനയോട് ഇന്ത്യ

ബെയ്ജിങ്∙ അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ അതിർത്തി തർക്കവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുതെന്ന് ചൈനയോട് ഇന്ത്യ. ‌കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ സേനയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനു ശേഷം അതിർത്തി മേഖലകളിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അക്ഷീണ പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഊഷ്മളമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് അതിർത്തിയിൽ സമനാധാനം പുലരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യ കരുതുന്നു.

അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്നതിലുപരി വളർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ അയതിനാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്നും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ 23നു നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിനിടെ ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി വിക്രം മിസ്രി പറഞ്ഞു.

‘പരസ്പര ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അഭിപ്രായ വ്യതാസം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും അതിർത്തിയിൽ എങ്ങനെ സമാധാനം നിലനിർത്താമെന്നുമാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്.’– വിക്രം മിസ്രിയുടെ വാക്കുകൾ. സിചുവാൻ സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റഡീസ്, ചൈന സെന്റർ ഫോർ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ്, മനോഹർ പരീക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അനലൈസസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വെർച്വൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒട്ടേറെ മുൻ സ്ഥാനപതികളും പണ്ഡിതരും പങ്കെടുത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി സൺ വെയ്ദോങ്ങും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ‘ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നടത്തിയ തുടർ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സേനയെ പിൻവലിച്ചു. തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.’– മിസ്രി പറഞ്ഞു.

‘വിട്ടുവീഴ്ച്ചാ മനോഭാവത്തോടെ ചർച്ചകൾ നടത്തി സമാധാനപരമായാണു പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണേണ്ടത്. അതേസമയം, അതിനു തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. അതിർത്തിയിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത്, അതിർത്തി സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

