ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സാധാരണ സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ല: കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചില തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച സാധാരണ ഗതിയിൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നു കെഎസ്ആർടിസി. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും കുറവ് പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. അവശ്യ സർവീസുകൾ വേണ്ടിവന്നാൽ പൊലീസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരവും ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചും മാത്രം നടത്തും.

ആശുപത്രികൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിമിതമായ ലോക്കൽ സർവീസുകളായിരിക്കും പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ നടത്തുകയെന്ന് സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറിനു ശേഷം ദീർഘദൂര സർവീസുകളടക്കം സ്റ്റേ സർവീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. യാത്രക്കാരുടെ ബാഹുല്യം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അധിക ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാരെയും ബസ്സും യൂണിറ്റുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Employees solidarity to harthal; KSRTC Cancels all services till 6pm on monday