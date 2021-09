ഡെറാഡൂൺ ∙ ഭർത്താക്കന്മാരെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ഭാര്യമാർക്ക്, ജീവന്മരണ ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ മതം തടസ്സമായില്ല. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂൺ സ്വദേശികളായ സുഷമ ഉനിയാൽ (48), സുൽത്താന ഖാട്ടൂൺ (46) എന്നിവരാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ പരസ്പരം വൃക്ക ദാനം ചെയ്തത്.

സുഷമയുടെ ഭർത്താവ് വികാസ് (50), സുൽത്താനയുടെ ഭർത്താവ് അഷ്റഫ് അലി (51) എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷത്തിലേറെയായി വൃക്കരോഗംകൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതര മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുവർക്കും വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായതോടെയാണ് ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ മതംനോക്കാതെ മുന്നോട്ടു വന്നത്.

സുഷമയുടെ വൃക്ക സുൽത്താനയുടെ ഭർത്താവ് അഷ്റഫ് അലിക്കും, സുൽത്താനയുടെ വൃക്ക സുഷമയുടെ ഭർത്താവ് വികാസിനും മാറ്റിവച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡെറാഡൂണിലെ ഹിമാലയൻ ആശുപ്രതിയിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പോൾ നാലുപേരും സുഖംപ്രാപിക്കുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഭർത്താവിന് വൃക്ക നൽകാൻ സുഷമയും സുൽത്താനയും തയാറായിരുന്നെങ്കിലും രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ ചേരുന്നതായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് സമാന ആവശ്യവുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇരു കുടുംബങ്ങളോടും ഡോക്ടർമാർ സംസാരിച്ചത്. രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ പരസ്പരം ചേരുമെന്ന് വന്നതോടെ രണ്ടു വീട്ടുകാർക്കും ആശ്വാസമായി. ദാതാവിനു പണം നൽകേണ്ട ആവശ്യവും ഇതോടെ ഒഴിവായി.

