കുളച്ചലിൽനിന്ന് ബോട്ടിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘം; കേരള തീരത്ത് ജാഗ്രത വേണം

തൃശൂർ ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുളച്ചൽ തീരത്തുനിന്നു കാനഡയിലേയ്ക്ക് എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യക്കടത്തു സംഘം പുറപ്പെട്ടതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മാരിയൻ എന്ന ഫിഷിങ് ബോട്ടിലാണ് യാത്ര.

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളും തീരപ്രദേശങ്ങളോടു ചേർന്നുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഫിഷ് ലാന്റിങ് സെന്ററുകളിലും സംശയകരമായി കാണുന്ന ആളുകളെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ അറിയിക്കാൻ അഴീക്കോട് കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

ദൂരയാത്രയ്ക്കു ബാഗുകളും മറ്റുമായി കാണുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ ഉടൻ 1093, 0480 2815100 എന്ന നമ്പറുകളിൽ അറിയിക്കണമെന്നു പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.



