തനതുഫണ്ട് ട്രഷറിയിലേക്ക്: ഐസക് മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴുള്ള തീരുമാനം, ഉറച്ച് ധനവകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ട് ട്രഷറിയില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു ധനവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഈ തീരുമാനം നല്ലതാണ്. തോമസ് ഐസക് ധനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് തനതുഫണ്ട് ട്രഷറിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും വിശദീകരണക്കുറിപ്പിലുണ്ട്.

ധനവകുപ്പ് ഏകപക്ഷീയമായെടുത്ത തീരുമാനം വിവാദമായതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരണം തേടിയത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ട് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന കുറിപ്പാണ് ധനവകുപ്പ് നല്‍കിയത്.

വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ: പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന വികസനഫണ്ട്, സംരക്ഷണഫണ്ട്, പൊതുആവശ്യ ഫണ്ട് എന്നിവ ട്രഷറി വഴിയാണ് മാറിയെടുക്കുന്നത്. ഇതില്‍ പൊതുഫണ്ട് തനതുഫണ്ടിന് തുല്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ തുക സൂക്ഷിക്കുന്ന ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് വെയ്സ് ആന്‍ഡ് മീന്‍സ് നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല. ആവശ്യാനുസരണം എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും പിന്‍വലിക്കാം. അതിനാല്‍ തനതുഫണ്ടും ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.

ചെലവഴിക്കാതെ കിടക്കുന്ന തുക ട്രഷറിയില്‍ ബാലന്‍സാകും. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ തീരുമാനം കൂടുതല്‍ അഭികാമ്യമായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 17ന് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഈ തുക ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ട്. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ തീരുമാനം തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

ചര്‍ച്ച കൂടാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ധനവകുപ്പ് തീരുമാനമെടുത്തെന്ന അതൃപ്തിയിലായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്തെടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന ധനവകുപ്പിന്‍റെ വിശദീകരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പിനുള്ള മറുപടിയാണ്.

English Summary: Kerala Finance department order to change local self government bodies fund account to treasury account