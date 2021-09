കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി യുഎന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി ഈ പാലാക്കാരി; അഭിമാനം!

ന്യൂയോർക്ക്∙ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള യുഎന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ പൊതുചര്‍ച്ചയില്‍ യുഎസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ചത് കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശിനി. കേരളശൈലിയിലുള്ള വേഷത്തിലാണ് പതിനേഴുകാരിയായ അമിലിന്‍ റോസ് തോമസ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ‘പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ട കുട്ടികള്‍’ എന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പൊതുചര്‍ച്ചയുടെ വിഷയം.

അമിലിന്‍ പങ്കുവച്ചതാകട്ടെ സ്വന്തം അനുഭവം രാകിമിനുക്കി എടുത്ത വാക്കുകള്‍. ശരീരത്തിന്‍റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്കു വൈകല്യമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗംമൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരന്‍ ഇമ്മാനുവല്‍ തോമസിന്‍റെ പരിചരണമായിരുന്നു പ്രധാന വിഷയം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 250 അപേക്ഷകരില്‍നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 30 പേരില്‍ ഒരാളാണ് അമിലിന്‍ റോസ്.

യൂണിസെഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആന്‍ഡ് ഗ്ലോബല്‍ ചീഫ്, യുഎന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചര്‍ച്ചയിലെ മറ്റു പ്രാസംഗികര്‍. യുഎസിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പാലാ സ്വദേശി ജോസ് തോമസിന്‍റേയും മൂലമറ്റം സ്വദേശി റോസമ്മയുടേയും മകളാണ് അമിലിൻ.

പീഡിയാട്രിക് സര്‍ജനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമിലിൻ, സ്കൂളില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സ്മൈല്‍ എന്ന ക്ലബും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി ലോകത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യശസ്ത്രക്രിയകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പതിനേഴുകാരിക്ക്.

English Summary: Keralite girl makes remarkable speech at UN Committee on Rights of Child