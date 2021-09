വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളല്ല; നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ: കേന്ദ്രത്തോട് മമത

കൊൽക്കത്ത ∙ ഇറ്റലി യാത്രയ്ക്കു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമുയർത്തി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. റോമിൽ നടക്കുന്ന സമാധാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണു മമത യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അസൂയയാണെന്നാണു മമതയുടെ വാദം.

‘റോമിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഒരു പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നു. ജർമൻ ചാൻസലറും മാർപാപ്പയും പങ്കെ‌ടുക്കും. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഇറ്റലി എനിക്കു പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്നു സമ്മതം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പറ്റിയ പരിപാടിയല്ലെന്നാണു പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല, വിദേശയാത്രകൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ.

പ്രധാനമന്ത്രി ഹിന്ദുക്കളെക്കുറിച്ചാണു സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനും ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അനുമതിയില്ലാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് അസൂയയാണ്’– മമത പ്രതികരിച്ചു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയോ യുഎസ് സർക്കാരിന്റെയോ അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോവാക്സിൻ എടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എങ്ങനെ യുഎസ് യാത്ര നടത്തിയെന്നും മമത ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസ് പര്യടനത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തു ഞായറാഴ്ച തിരിച്ചെത്തി.

മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട പരിപാടിയല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം മമതയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. അടുത്തമാസം 6, 7 തീയതികളിലാണു സമ്മേളനം. റോമിലെ കാത്തലിക് പ്രസ്ഥാനമായ സാന്റ് എജിഡിയൊവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മാക്രോ ഇംപാഗ്ലിയാസോ ആണ് മമതയെ ക്ഷണിച്ചു കത്തയച്ചത്. അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് ആളുകളെയാണു ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

