ഇന്ധനം ധാരാളം, പക്ഷേ ലോറിയോടിക്കാൻ ഡ്രൈവറില്ല; യുകെയിൽ ‘പെട്രോൾ ക്ഷാമം’

ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ധന ഭീമന്മാരായ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രെട്രോളിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ബിപി) യുകെയിലെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ താൽക്കാലികമായി പൂട്ടുന്നു. ഇന്ധനക്ഷാമം മൂലമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ധനമെത്തിക്കാൻ ലോറി ഡ്രൈവർമാർ ഇല്ല എന്നതിനാലാണു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ പൂട്ടുന്നത്. മക്‌ഡൊണാൾഡ്, നാൻഡോസ് ചിക്കൻ, ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ ടെസ്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലും ലോറി ഡ്രൈവർമാരുടെ അഭാവം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

ടെസ്കോയിൽ എണ്ണൂറോളം ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. മിക്ക സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇന്ധന ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുകയാണെന്നും നൂറോളം സ്റ്റേഷനുകൾ ഇതിനകം അടച്ചെന്നുമാണ് ബിപി അധികൃതർ പറയുന്നത്. തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇന്ധനം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി 90 ശതമാനം സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും വിതരണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണെന്നും ബിപി അറിയിച്ചു.

പെട്രോൾ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുമെന്ന ഭയത്താൽ മിക്ക പമ്പുകളിലും വാഹനങ്ങളുടെ വൻ തിരക്കാണ് കുറച്ചു നാളുകളായി അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും ബ്രെക്സിറ്റുമാണ് ഡ്രൈവർമാർ കുറയാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നാണ് വിവരം. 25,000ത്തോളം ഡ്രൈവർമാരാണ് 2020ൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിട്ടത്. 40,000ത്തോളം പേർ ഹെവി ഗിയർ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റിനായി കാത്തിരിക്കുകയുമാണ്.

ഇന്ധനം അപകടകരമായ വസ്തുവായതിനാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ‍ഡ്രൈവർമാർമാർ ആവശ്യമാണ്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തതാണ് പ്രശ്നം വഷളാക്കുന്നതെന്നാണ് റോഡ് ഹോലജ് അസോസിയേഷൻ‍ പറയുന്നത്. യുകെയിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരുടെ പ്രായപരിധി 57 വയസ്സാണ്. ദിനംപ്രതി പ്രശ്നം വഷളാകുകയാണെന്നും കൂടുതൽ പേർ വിരമിക്കുകയാണെന്നും അസോസിയേഷൻ‍ രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

