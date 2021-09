കോഴിക്കോട് ∙ തൊണ്ടയാട് ജംക്‌ഷനിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നുവീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. നാലു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. നിർമാണ തൊഴിലാളി കാർത്തിക് (22) ആണ് മരിച്ചത്. തങ്കരാജ്, കണ്ണസ്വാമി, ജീവ, സലീം എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇവർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Slab of building collapsed in Kozhikode, one dies