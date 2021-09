സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വാഹനം ഉറപ്പാക്കും; കെഎസ്ആർടിസി സേവനവുമുണ്ടാകും: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂളില്‍ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാന്‍ വാഹനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി. സ്കൂള്‍ ബസ് ഇല്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കും. വാഹനമൊരുക്കാന്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായം തേടും. കെഎസ്ആർടിസി സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

‘വാഹനം ഒരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾതല യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും യോഗം. പിടിഎ ഫണ്ട് കുറവായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്കായി മാത്രം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സേവനം ഒരുക്കാനും ആലോചിക്കുന്നു’- മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: V.sivankutty Said that will ensure vehicle Facilities for students