നാടാകെ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജം! സ്വന്തം മന്ത്രി കുറ്റക്കാരൻ; ഇടതു സർക്കാരിന്റെ ‘വിധി’

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുൻ ധനമന്ത്രി കെ.എം.മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിലുണ്ടായ അക്രമക്കേസിൽ സർക്കാരാണ് വാദി. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രി! അതേ മന്ത്രിയും സ്വന്തം പക്ഷക്കാരായ മറ്റു പ്രതികളും തെറ്റുകാരല്ലാത്തതിനാൽ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി വരെ വാദിച്ചു തോറ്റ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്; പ്രതികൾ പൂർണ ബോധ്യത്തോടെ നടത്തിയ അക്രമം ആയതിനാൽ വിടുതൽ ഹർജി അനുവദിക്കരുതെന്ന്!!

നിയമസഭയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും പൊതുമുതൽ അല്ലെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലെ സർക്കാർ വാദമെങ്കിൽ നികുതിപ്പണം കൊണ്ടു വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ എംഎൽഎമാർക്കു നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാദം. പക്ഷേ വിചാരണയില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെതന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയാണിപ്പോൾ പ്രതികൾ. കോടതിയിൽ സർക്കാർ ഹാജരാക്കിയ തെളിവായ അക്രമ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നാണു മന്ത്രിയും എംഎൽഎയും അടക്കമുളള പ്രതികളുടെ പുതിയ വാദം!



നിയമസഭ അക്രമക്കേസ് പിൻവലിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ ‘വൈരുധ്യാത്മക ദുര്യോഗവാദ’ങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരും സിപിഎമ്മും. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള സ്വന്തക്കാരെയെല്ലാം രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ‘സ്റ്റേറ്റ്’ എന്ന നിലയിൽ അവർക്കെതിരെ വാദിക്കാതെ ഇടതു സർക്കാരിനു നിവൃത്തിയില്ല. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വരെ എന്താണോ സർക്കാർ വാദിച്ചത്, അതിൽനിന്നു മലക്കംമറിഞ്ഞു മാത്രമേ ഇനി വാദിക്കാനാകൂ എന്നു ചുരുക്കം. വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ ഇതും പ്രതിഭാഗം ആയുധമാക്കിയേക്കാം.



മന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട സർക്കാരിന് വാദിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ധാർമികമായും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. അതെല്ലാം സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും ഒരുപോലെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ കെ.ടി.ജലീൽ എംഎൽഎ, മുൻ മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ, മുൻ എംഎൽഎമാരായ സി.കെ.സദാശിവൻ, കെ.കുഞ്ഞമ്മദ്, കെ.അജിത്ത് എന്നിവരെല്ലാം വിടുതൽ ഹർജികളിൽ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമാന വാദങ്ങളാണ് ഉയർത്തിയത്.



കേരളാ നിയമസഭാ ആക്രമണത്തിന്റെ കാഴ്‌ച. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2015 മാർച്ച് 13ന് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ അക്രമം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനെത്തിയ കെ.എം.മാണിക്കെതിരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മാണിയുടെ പാർട്ടിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ മുന്നണിയായ എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്. അതിനാൽ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ധർമസങ്കടം അവരെയും വേട്ടയാടുന്നു.



തിരിച്ചടി തുടരുമോ?

കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്. പ്രതികളേക്കാൾ അതു മുറിവേൽപ്പിച്ചത് അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വാദിച്ച സർക്കാരിനെയാണ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വി.ശിവൻകുട്ടി നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയത്. തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇതു തള്ളിയതോടെയാണ് സർക്കാർ അപ്പീലുമായി ഹൈക്കോടതിയെയും അവിടെയും തോറ്റപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിച്ചത്. ഇതിനായി പൊതുഖജനാവിൽനിന്നു ദശലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുകയും ചെയ്തു.

പക്ഷേ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും പരാമർശവും വിധിയും സർക്കാരിനും പ്രതികൾക്കും വൻ തിരിച്ചടിയായി. പരമോന്നത കോടതിയിൽനിന്നു ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ഈ വിമർശനങ്ങൾ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്ക പ്രതിഭാഗത്തിന് സ്വാഭാവികം. കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള നിയമ പോരാട്ടം നടക്കവെയാണ് വി.ശിവൻകുട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചതും മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം നേടിയതും. സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രിപദത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. വിധിയിൽ വ്യക്തിപരമായ വിമർശനങ്ങളില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സിപിഎമ്മും എൽഡിഎഫും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.



കേരളാ നിയമസഭാ ആക്രമണത്തിന്റെ കാഴ്‌ച. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

വിചാരണ ആരംഭിക്കാൻ ഇനി തടസ്സം പ്രതികൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിടുതൽ ഹർജികളാണ്. അതാണ് തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. നിയമപരമായി തെളിവുകളുടെ സാധുതയിലേക്കു കടന്നുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യമില്ല. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലനിൽക്കുമോ എന്നതു മാത്രമാണ് വിടുതൽ ഹർജികളിൽ കോടതി പരിശോധിക്കുക. ഇതിനായുള്ള വാദത്തിനിടെയാണ് മുഖ്യ തെളിവായ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നു പ്രതികൾ വാദിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡിവിഡികളാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയിൽനിന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയല്ല വാങ്ങിയതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദൃശ്യം വ്യാജമെന്നുള്ള വാദം. വിടുതൽ ഹർജികളിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണു കോടതി വിധി പറയുക.



നാടാകെ കണ്ടിട്ടും ബാലിശമാകുന്ന വാദങ്ങൾ



നിയമസഭ ടിവിതന്നെ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കോടതിയിലുള്ളത്. അതിനൊപ്പം അന്ന് സ്വകാര്യ ടിവി ചാനലുകളും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു. എല്ലാം നാടാകെ തത്സമയം കണ്ട സമാന ദൃശ്യങ്ങൾ. പത്ര ഫൊട്ടോഗ്രാഫർമാർ അടക്കം പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളിലും അതിക്രമങ്ങൾ വ്യക്തമായുണ്ട്. അതാണു വ്യാജമെന്നു പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ വാദിക്കുന്നത്. കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി വരെ പോയപ്പോഴും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു സുപ്രീംകോടതി വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴുമൊന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജമെന്ന വാദം ഉയർന്നിരുന്നില്ല.



കേരളാ നിയമസഭാ ആക്രമണത്തിന്റെ കാഴ്‌ച. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ വാദം സർക്കാർ വകയായിരുന്നു. നിയമസഭയിൽ പ്രതികൾ തല്ലി തകർത്തതൊന്നും പൊതുമുതൽ അല്ലെന്നായിരുന്നു അത്. അതിനെ കോടതി രൂക്ഷമായ വിമർശനത്തോടെയാണ് തള്ളിയത്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജമെന്നു വാദിക്കുന്ന പ്രതികളുടെ മറ്റു വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്– ‘വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് ആയെത്തിയ പൊലീസുകാരാണ് നിയമസഭയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയത്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. കേസിൽ പൊലീസുകാരെ മാത്രമാണ് പ്രതികളാക്കിയത്. എംഎൽഎമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അന്നു പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരായിരുന്ന തോമസ് ഐസക്ക്, വി.എസ്.സുനിൽ കുമാർ, ബി.സത്യൻ എന്നിവരും സ്പീക്കറുടെ വേദിയിൽ കയറിയെങ്കിലും തങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്’



നാടാകെ ടിവിയിലൂടെ ആവർ‌ത്തിച്ചു കണ്ട സംഭവത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ മേൽ കുറ്റം ചാരാനാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ ശ്രമം. മാത്രവുമല്ല, പ്രതി ചേർത്തതിൽ പക്ഷപാതിത്വം സംഭവിച്ചെന്ന വാദവും പരോക്ഷമായി അവർ ഉയർത്തുന്നു. പക്ഷേ അതിനായി സ്വന്തം മുന്നണിയിലെ സഹ എംഎൽഎമാരെയാണ് വാദത്തിലേക്കു വലിച്ചിടുന്നത് എന്നതാണ് കൗതുകം. ‘ബൂമറാങ്’ ആകാൻ സാധ്യതയുളള ആ വാദം വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾക്കു ശേഷം ഉറപ്പിച്ചുതന്നെ ഉന്നയിച്ചതാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.



കേസിൽ എംഎൽഎമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും പ്രതികളാക്കിയില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വാദം. നിയമസഭയിൽ നടന്ന അക്രമത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള അവരെ സാക്ഷിയാക്കിയാൽ അതു നിഷ്പക്ഷ സാക്ഷികളായിരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കെ ആ വാദത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. നാടാകെ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നും അതിക്രമം കാട്ടിയത് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണെന്നും ഇതുവരെയില്ലാത്ത വാദം ഉയർത്തുമ്പോൾ കോടതിക്ക് പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അതിനെ എത്രത്തോളം ന്യായീകരിക്കാനാവും എന്നതാണു പ്രശ്നം. അതു കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക വി.ശിവൻകുട്ടിയെയാണ്. കാരണം സത്യസന്ധതയും ധാർമികതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കൂടി പുതുതലമുറയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ നയിക്കുന്ന മന്ത്രിയാണദ്ദേഹം. നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ധാർമികമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉയരുന്നത്.



നീട്ടൽ തന്ത്രമോ?

പരമോന്നത കോടതി വരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് പിൻവലിക്കൽ ഹർജി തള്ളിയിരിക്കെ സമാനമായ വിടുതൽ ഹർജികൊണ്ട് ഇനി പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുളളവർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നതാണ് നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ സവിശേഷത. പക്ഷേ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു അടവായി കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. കേസ് പരമാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക എന്നതാണത്.

കേരളാ നിയമസഭാ ആക്രമണത്തിന്റെ കാഴ്‌ച. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

വിടുതൽ ഹർജി വിചാരണക്കോടതി തള്ളിയാൽ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും അവിടെനിന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കും അപ്പീലുമായി പ്രതികൾക്കു പോകാം. കോടതി നടപടികൾ വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ നീളാം. അതുവരെ ആ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ശിവൻകുട്ടിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു തുടരാം. 2015ൽ നടന്ന നിയമസഭ അക്രമത്തിന്റെ വിചാരണ ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം മുന്നിൽ നിൽക്കെ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി കഴിയും വരെ ഇനിയുള്ള നിയമ പോരാട്ടവും നീണ്ടാലും അതിശയിക്കാനില്ല. സർക്കാരും എൽഡിഎഫും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാകും.



നഷ്ടത്തെ വെല്ലുന്ന ചെലവ്

നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളിയിൽ 2,20,093 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നാണു കേസ്. സ്പീക്കറുടെ വേദിയിലെ കസേര, മൈക്ക്, ലൈറ്റ്, കംപ്യൂട്ടർ എന്നിവ നശിപ്പിച്ച വകയിലാണ് ഈ നഷ്ടം. എന്നാൽ നാടിനാകെ നാണക്കേടായ സംഭവത്തിലെ പ്രതികളെ നിയമ നടപടികളിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിനായി ഇതിന്റെ പലമടങ്ങ് തുകയാണ് സർക്കാർ പൊതു ഖജനാവിൽനിന്ന് ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചത്.

നിയമസഭ സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മ്യൂസിയം പൊലീസ് കയ്യാങ്കളിയിൽ കേസ് എടുത്തത്. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നായിരുന്നു പരാതിയെങ്കിലും മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തലിൽ അത് 2.2 ലക്ഷമായി. എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സ്പീക്കറുടെ അനുമതി വേണ്ടെന്നു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു 6 എംഎൽഎമാരെ പ്രതിയാക്കി കേസ്. വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പിന്നീട് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചുമത്തിയ വകുപ്പുകളും അതിന് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയും ഇവയാണ്:



∙ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം (ഐപിസി) 447–അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ



3 മാസം വരെ തടവ്, 500 രൂപ പിഴ (രണ്ടും ഒരുമിച്ചുമാകാം)

∙ ഐപിസി 427– 50 രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കൽ

2 വർഷം വരെ തടവ്, പിഴ (രണ്ടും ഒരുമിച്ചുമാകാം)

∙ പൊതുമുതൽ നശീകരണം തടയൽ നിയമം (പിഡിപിപി ആക്ട്)– 3(1)

5 വർഷം വരെ തടവ്, പിഴ (രണ്ടും ഒരുമിച്ചുമാകാം)

‌(മൂന്നു കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞാലും ഒരേ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ തടവ് ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച്).

English Summary: Violence at Kerala Legislative Assembly; What will be the Future of the Case?