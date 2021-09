ബസിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; സ്കൂട്ടർ യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

തലയോലപ്പറമ്പ്∙ കാറും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ചു. കരിപ്പാടം അരുൺ നിവാസിൽ കൃഷ്ണന്റെ മകൻ അരുൺകുമാർ (35) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30ന് വടകര ഉദയാപറമ്പത്ത് ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്.



തലയോലപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്ന അരുൺ സ്വകാര്യ ബസിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എതിരെ വന്ന കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഓടികൂടിയ നാട്ടുകാർ ഉടൻ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മാതാവ് വത്സല. സഹോദരി അഞ്ജു കൃഷ്ണ. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ.

English Summary: Youth killed as car hits his scooter at Thalayolaparambu