കോട്ടയം ∙ പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ മണിമല വലിയപാലത്തിനു സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ കാർ ഇടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. വാഴൂർ ഇളങ്ങോയി രേഷ്മ (30), ഷാരോൺ (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വൈക്കം എറണാകുളം റോഡിൽ പൂത്തോട്ടയ്ക്കു സമീപം ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽ പെട്ട് നഴ്സ് മരിച്ചു. പൊതി മേഴ്സി ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് സനുജയാണ് മരിച്ചത്.



English Summary : Three died in 2 accidents at Kottayam