റവന്യു വകുപ്പ് കൃത്യത വരുത്താതെ 46 ലക്ഷം ഓൺലൈൻ ഭൂരേഖകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ റവന്യു വകുപ്പിന്റെ ഇ പേയ്മെന്റ് പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഭൂമി വിവരങ്ങളിൽ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് 46 ലക്ഷം റവന്യു രേഖകളിലെന്നു വില്ലേജ് തലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖകൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ഏകദേശം 7.85 ലക്ഷം. കുറവ് കണ്ണൂരും– 63,070.

നിലവിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഈ റിക്കാർഡുകൾ, വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ കടലാസു രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി കൃത്യമാക്കണം. നാളിതു വരെയുള്ള അടിസ്ഥാന ഭൂനികുതി, കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി എന്നിവയിലെ കുടിശിക സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ റവന്യു ലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ (റെലിസ്) ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ എല്ലാ ഭൂവുടമകൾക്കും റവന്യു ഇ പേയമെന്റ് പോർട്ടൽ വഴി ഭൂനികുതിയും അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കു.

മറ്റ് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്കും വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. 2016ൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഒറ്റത്തവണ പരിശോധന. തുടർന്നു രേഖകൾ ഡിജിറ്റലായി മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി തുടർന്നുവെങ്കിൽ ഭൂരേഖകളിലെ തണ്ടപ്പേർ വിവരങ്ങളും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതിയും വില്ലേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാകുമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ പോരായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ആപ്പിലാക്കി ആപ്’ എന്ന പരമ്പരയെ തുടർന്ന് വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 30നു പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ കെ.ബിജു സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു.

28ന് റവന്യു മന്ത്രി കെ.രാജൻ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന കലക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിലും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും. വിട്ടുപോയ ഭൂവിവരങ്ങൾ വില്ലേജുകളിൽ ഡിജിറ്റിലായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിലവിലെ സ്ഥിതി മാത്രം നോക്കി ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി കരം ഒടുക്കി നൽകാൻ പാടില്ലെന്നും റവന്യു വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിലെ ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു മാസം സമയം അനുവദിച്ചേക്കും.

