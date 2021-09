മോൻസണിനെ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചു; ഐജിക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയെന്ന് പൊലീസ്

കൊച്ചി ∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകാരന്‍ മോന്‍സൺ മാവുങ്കലിനെതിരായ കേസിലെ വഴിവിട്ട ഇടപെടലിന് ഐജി ലക്ഷ്മണയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നതായി പൊലീസ്. 2010 ഒക്ടോബറിലാണ് മോന്‍സണിന് എതിരായ കേസില്‍ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്മണ ഇടപെട്ടതും ആലപ്പുഴ എസ്പിയില്‍നിന്ന് ചേര്‍ത്തല സിഐയിലേക്ക് അന്വേഷണം മാറ്റി നല്‍കിയതും.



ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഉടന്‍ ഐജിക്കു നോട്ടിസ് നല്‍കി. ഒക്ടോബര്‍ 16നാണ് എഡിജിപി മനോജ് എബ്രഹാം നോട്ടിസ് നല്‍കിയത്. അന്വേഷണം മാറ്റി നല്‍കിയ നടപടി എഡിജിപി ഇടപെട്ട് തിരുത്തിയിരുന്നതായും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.



English Summary : Police said that notice has send to IG Lakshmana on Monson Mavunkal fraud case