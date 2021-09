മോൻസന്റെ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വർഷം മുൻപേ റിപ്പോർട്ട്; ‘കൈകഴുകി’ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ മോൻസണ്‍ മാവുങ്കൽ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഡിജിപിക്കു നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. മോൻസണിന്റെ ഇടപാടുകൾ ദുരൂഹമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഡിജിപിയും എഡിജിപിയും ഉൾപ്പെടുന്നവർ സൗഹൃദം തുടർന്നു.

മോൻസണുമായുള്ള പൊലീസുകാരുടെ ചങ്ങാത്തത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈമാറിയെങ്കിലും ഉന്നത സ്വാധീനത്തിൽ നടപടികളുണ്ടായില്ല. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും മനോജ് എബ്രഹാമും കൊച്ചിയിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം മോൻസണിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് രഹസ്യന്വേഷണ വിഭാഗം ഡിജിപിക്കു റിപ്പോർട്ട് സമർപിച്ചിരുന്നു. മോൻസണിന്റെ ദുരൂഹ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ.

റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ: ‘പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് മോൻസണുള്ളത്. ചേർത്തലയിലെ ആഡംബര വസതിയിലാണ് താമാസം. മക്കൾ ചെന്നൈയിൽ എംബിബിഎസിനു പഠിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വെളിവാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. പണക്കാരുമായും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ബെൻസ്, ഫെരാരി, ബെന്റ്ലി, ബിഎംഡബ്ലു തുടങ്ങിയ 15 ആഡംബര കാറുകളും ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന നായകളുമുണ്ട്. ഇടപാടുകൾ ദുരൂഹമാണ്’.

എന്നാൽ പരാതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു ഉന്നതങ്ങളിലെ നിലപാട്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റിനു കത്തു നൽകി പൊലീസ് കൈകഴുകി. അതേസമയം, അന്വേഷണ വിവരങ്ങളെല്ലാം മോൻസൺ മാവുങ്കലിനു ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോർത്തി നൽകി. ഈ വിവരവും സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസും മോൻസണുമായുള്ള സൗഹൃദം തുടർന്നു. ചേർത്തലയിലേയും കലൂരിലേയും വീട്ടിൽ പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകി.

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ദിവസം മുൻപ് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച കൊച്ചിയിൽ നടന്നതായി സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, തർക്കം തീർക്കാനാകാതെ വന്നതോടെയാണ് അറസ്റ്റിലേക്കു കാര്യങ്ങളെത്തിയത്. പൊലീസ് സേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിൽ നിർത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങളും ഇന്റലിജൻസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്..

