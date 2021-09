തിരുവനന്തപുരം ∙ അടുത്ത മാസം ഒന്നുമുതൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. കോവിഡിന് മുൻപുള്ള നിരക്കിലേക്കാണ് മാറ്റമുണ്ടാവുക. ബസ്ചാർജ് കൂട്ടണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശയുണ്ട്.

അത് സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യും. ലോ ഫ്‌ളോർ–വോൾവോ ബസുകളിൽ സൈക്കിളും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളും കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകും. ഇതിനുള്ള നിരക്ക് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

