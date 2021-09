ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അപകടം; കുടുംബത്തിലെ 2 പേര്‍ മരിച്ചു

മലപ്പുറം ∙ പൊന്നാനി-ചാവക്കാട് ദേശീയപാതയില്‍ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ചു. 5 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. കാര്‍ യാത്രക്കാരായ പൊന്നാനി കടവനാട് സ്വദേശികളായ രാധാഭായ് (60), സുഷ (32) എന്നിവരാണ് പൊന്നാനി വെളിയങ്കോട് സ്കൂള്‍ പടിയില്‍ വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്.

ഗുരുവായൂരിലെ ബന്ധുവീട്ടിലെ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കാറും, ആന്ധ്രയില്‍നിന്ന് പൈപ്പുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുകകയായിരുന്ന ചരക്കുലോറിയും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയില്‍ കാറിന്റെ മുന്‍വശം തകരുകയും ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയും ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു അപകടം. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും പൊന്നാനിയില്‍ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്ന്, കാറില്‍ കുടുങ്ങിയവരെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. സുഷ ചാവക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും രാധാഭായ് പൊന്നാനി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുമാണു മരിച്ചത്.

English Summary: Two dead five injured in an accident in Malappuram