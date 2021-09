തൃശൂർ ∙ വില്ലടം പാലത്തിനു സമീപം ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു രണ്ടു യുവാക്കൾ മരിച്ചു. കുണ്ടുകാട് സ്വദേശി കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ദിലീപ് (24), ചേലക്കര സ്വദേശി കൊട്ടയാട്ടിൽ അഷ്കർ (22) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. കരുവാൻകാട് സ്വദേശികളായ വിജീഷ്, ജിസ്മോൻ എന്നിവർക്കു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു.



English Summary: Two youths killed in bike accident in Thrissur