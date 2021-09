തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗോദയിലേക്കും കർഷക സമരം?; അടവുനയം പ്രയോഗിക്കുമോ ബിജെപി?

രാജ്യമാകെ ചർച്ചയായ ഇതുപോലൊരു കർഷകസമരം ഇന്ത്യ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. 2020 നവംബർ 26ന് തുടക്കം കുറിച്ച ആ സമരത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാർ മനസ്സിൽ കണക്കു കൂട്ടിയ ഭാവിയല്ല ഉണ്ടായത്. അവഗണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നു കണക്കുകൂട്ടിയ ഈ കർഷക ഐക്യത്തിനു കീഴിൽ ഇന്നു രാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറിലേറെ സംഘടനകൾ അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞു. കർഷകപോരാട്ടം 10 മാസം പിന്നിടുന്നതിനിടെ നടന്ന 3 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് ബിജെപിക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏഴിടത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കർഷകസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബിജെപിക്കു മുന്നിൽ ആശങ്കയുടെ നിഴൽ പരത്തുമോ എന്നതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. ഇത്തരം നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഭാരത് ബന്ദ് ഇന്നു കടന്നുപോകുന്നതും. കർഷകസമരം തുടങ്ങിയശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഭാരത് ബന്ദിനാണ് രാജ്യം ഇന്ന് സാക്ഷിയാകുന്നത്. ആദ്യത്തേത് 2020 ഡിസംബർ 8നും രണ്ടാമത്തേത് 2021 ജൂലൈ 26നും ആയിരുന്നു.



എന്തിനാണ് കർഷകസമരം?

ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം പാസാക്കിയ 3 ബില്ലുകൾ കർഷകവിരുദ്ധമാണെന്നും അവ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിവിധ കർഷകസംഘടനകളുടെ ഐക്യവേദിയായ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2020 നവംബർ 26 മുതലാണ് ഡൽഹിയിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്. 2014ൽ ആണ് ഇതിലെ ആദ്യബിൽ പാസാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ അന്നു മുതൽ സമരവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. 2015ലെ ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി പരാജയവും ഏറ്റുവാങ്ങി.

2017ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷകരും സംഘടിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില ആവശ്യപ്പെട്ട് 14 ദിവസം അവർ തങ്ങളുടെ കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ മുംബൈ പട്ടണത്തിലേക്ക് അയച്ചില്ല. അതേ വർഷം സമരം നേരിടാൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ 6 കർഷകരാണ് മരിച്ചത്. അതോടെ കർഷകസമരത്തിന്റെ രൂപം മാറി. 2018ൽ അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാപ്പകൽ സമരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 4,000 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 15,000 പേരാണ് അതിൽ അണിനിരന്നത്. മഹാരാഷ്ടയിൽ നടന്ന കർഷകപ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ലോകശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തു.



കർഷക സമരത്തിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: മനോരമ

2020 ഓഗസ്റ്റ് 9ന് നടന്ന ജയിൽനിറയ്ക്കൽ സമരത്തിലും രാജ്യവ്യാപകമായി വൻ പങ്കാളിത്തമാണ് കർഷകപിന്തുണയ്ക്കായി കാണാനായത്. തുടർന്നാണ് നവംബർ 26ലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിലേക്കു നീങ്ങുന്നത്. ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽ പൊലീസ് തീർത്ത വാരിക്കുഴികൾക്കൊന്നും തടയാനാവാതെ കർഷകരോഷം അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയായിരുന്നു അന്ന്. ശത്രുസൈന്യത്തെ നേരിടുന്ന രീതിയിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കർഷകരെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കർഷകലക്ഷങ്ങൾ തോളോടു തോൾ ചേർന്ന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും തട്ടിമാറ്റി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.



ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 604 കർഷകർക്ക്

ജീവൻമരണ പോരാട്ടമായി കർഷകർ കാണുന്ന ഈ സമരത്തിൽ ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 604 കർഷകർക്കാണ്. ഇതുവരെ 11 തവണ കേന്ദ്രസർക്കാർ കർഷകനേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും സമരം തീർക്കാനായില്ല. അവസാനചർച്ച നടന്നത് ജനുവരി 22നാണ്. കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.

കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ



വിവാദ കർഷകബിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബിൽ സംബന്ധിച്ചു പഠിക്കാൻ കോടതി നിയോഗിച്ച കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് കോടതി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.



അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ

കർഷകസമരത്തിന്റെ പേരിൽ ജനുവരി 26ന് ഡൽഹി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നാണം കെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾക്കാണ്. ചെങ്കോട്ടയിൽ കയറുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് സമരത്തെ തിരിച്ചടിക്കാൻ സർക്കാരിനു തുണയായി. എന്നാൽ ഇതു ബിജെപി പിന്തുണയോടെ അരങ്ങേറിയതാണെന്നായിരുന്നു സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ ആരോപണം.

കർഷക സമരത്തിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: മനോരമ

ജനുവരി 26ലെ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തി കർഷകസമരം അടിച്ചമർത്താൻ തുനിഞ്ഞ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി കർഷകരുടെ അഭൂതപൂർവമായ പങ്കാളിത്തമാണ് പിന്നീട് കാണാനായത്. ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽ നിന്നു സമരക്കാരെ ആദ്യം നീക്കാനായെങ്കിലും അതിലുമേറെ കർഷകർ സമരത്തിനെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണാനായത്. മാത്രമല്ല യുപി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മഹാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകസമരം പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.



ഈ സമരത്തിന്റെ സവിശേഷത

രാജ്യം ഇന്നോളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തൊഴിലാളി-കർഷക കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കിസാൻസഭ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി.കൃഷ്ണപ്രസാദ് വിലയിരുത്തുന്നു. ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തേക്കാൾ താഴെത്തട്ടിൽ വിശാലമായ ഐക്യനിരയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനാവുക.

കർഷക സമരവേദിയിൽ പി. കൃഷ്‌ണപ്രസാദ്‌ (വലത്).

പ്രകടനപത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നു മാത്രല്ല, ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ബിജെപി നടപ്പാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും രാജ്യത്ത് കർഷകവിരുദ്ധമായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. ഗോവധനിരോധനം അതിലൊന്നാണ്. സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടു നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തിയവർ 7 വർഷമായിട്ടും അതു നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കി അതിനു വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



കർഷകസമരത്തിന്റെ ഭാവി



അടുത്തയാഴ്ച സംയുക്‌ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ ജനറൽ ബോഡി ചേരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭാവിപരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കും. അതോടൊപ്പം പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ രീതി സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാവിയും വ്യക്തമാവുക. കാരണം 2022ൽ ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർഷകരുടെ പോരാട്ടവീര്യം ഈ ഗോദയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്. അതിനു മുന്നേ ബിജെപി എന്ത് അടവുനയമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക എന്നറിയാനാണ് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതും.



