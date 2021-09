‘ബിജെപിയിലേക്ക് മാറും, മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരും’; അഭ്യൂഹമുയർത്തി അമരിന്ദറിന്റെ യാത്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദർ സിങ് കോൺഗ്രസ് വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹം പരക്കുന്നതിനിടെ, അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര അഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമാകുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 18ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച അമരിന്ദർ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി അകന്നിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണു ബിജെപി ക്യാംപ് അദ്ദേഹത്തെ റാഞ്ചാനൊരുങ്ങിയതെന്നാണു സൂചന.

തന്റെ ശത്രുവും മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കാൻ ചരടുവലിച്ചയാളുമായ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ അമരിന്ദർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്ര‍ാൻ ഖാനുമായി സിദ്ദുവിനു സൗഹൃദമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. അമരിന്ദറിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണച്ച ബിജെപി, ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്, അമരിന്ദർ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണെന്നും അമിത് ഷാ, ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ എന്നിവരെ കാണുമെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അമരിന്ദർ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ കൃഷിമന്ത്രിയാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതിനു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ അമരിന്ദറിനെ സഹായിക്കാമെന്നു ബിജെപി വാഗ്ദാനമുണ്ടെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ.

അമരിന്ദറോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരോ ഇതേപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. ‘ഡൽഹിയിലേക്കു വ്യക്തിപരമായ യാത്രയാണ് അമരിന്ദറിന്റേത്. അവിടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ സന്ദർശിക്കും. ഡൽഹിയിലെ കപുർത്തല ഹൗസ് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി ഒഴിയും. അഭ്യൂഹങ്ങൾ അനാവശ്യമാണ്’– അമരിന്ദറിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേശകൻ രവീൺ തുക്രാൽ പ്രതികരിച്ചു.

അമരിന്ദറിന്റെ നീക്കങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണു കോൺഗ്രസ്. രണ്ടു ദിവസം ഡൽഹിയിൽ തങ്ങുന്ന അമരിന്ദർ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണുമെന്നും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ അവസരം നൽകിയതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സിപിഐ നേതാവ് കനയ്യ കുമാറും ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയും കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്നു കരുതുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് അമരിന്ദറും ഡൽഹിയിലുള്ളത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

