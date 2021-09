ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഐയുടെ യുവ നേതാവ് കനയ്യ കുമാറും ഗുജറാത്ത് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയും കോൺഗ്രസിലെത്തി. കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ഇരുവരും ഭഗത്‍‌സിങ് പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. മൂന്നു നേതാക്കളും ഏതാനും പ്രവർത്തകരും മഞ്ഞ തലേക്കെട്ടുമായാണു ചടങ്ങിനെത്തിയത്.

കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇരുവർക്കും അംഗത്വം നൽകി. ദേശീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെത്തുടർന്നാണ് രാജ്യത്തെ തന്നെ പ്രധാന തീപ്പൊരി യുവനേതാവായ കനയ്യ സിപിഐ വിട്ടത്. രാജ്യത്താകെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ, ജനകീയനായ കനയ്യയോടു സിപിഐയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനു വലിയ താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

