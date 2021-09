10 ലക്ഷത്തിന് 14 കാറുകൾ; എഡിജിപിക്ക് ‘പുരസ്കാരം’ സമ്മാനിച്ചും മോൻസന്റെ തട്ടിപ്പ്

കണ്ണൂർ∙ പലരിൽനിന്നും കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത മോൻസൺ, ഒരാൾക്കു മാത്രം 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മോൻസണിന്റെ തട്ടിപ്പിനിരയായ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിക്കാണു 10 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചത്. വയനാട്ടിലെ ‘മീനാക്ഷി’ എസ്റ്റേറ്റ് ലീസിനെടുത്തു നൽകാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയിൽനിന്ന് 1.62 കോടി രൂപ മോൻസൺ തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. 5 ലക്ഷം രൂപ മുതലുള്ള തുകകൾ പലതവണ വാങ്ങിയാണ് ഇത്രയും തുക കൈക്കലാക്കിയത്. ഇതു തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, 2.48 ലക്ഷം കോടി രൂപ ലഭിക്കാനുള്ള കഥയാണു പതിവുപോലെ പറഞ്ഞത്.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി, വിൽക്കാൻ വച്ച 14 സെക്കൻഹാൻഡ് കാറുകൾ 10 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകി മോൻസൺ സ്വന്തമാക്കി. ഇതുവരെ, കാറുകളുടെ ബാക്കി തുക നൽകിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ, മോൻസണിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പണം തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിക്കു മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണു മീനാക്ഷി എസ്റ്റേറ്റ്. മധ്യപ്രദേശുകാരിയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 500 ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ്, അവകാശികളില്ലാത്തതിനാൽ, അവരുടെ മരണ ശേഷം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.



പ്ലസ് ടു പാസാകാത്ത കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റ്!

കോസ്മറ്റിക് ചികിത്സ നൽകുന്ന ഡോക്ടറെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മോൻസൺ യഥാർഥത്തിൽ പ്ലസ് ടു പോലും പാസായിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മലയാളമൊഴിച്ചു മറ്റൊരു ഭാഷയുമറിയില്ല. വിദേശത്തുനിന്നെത്താനുള്ള കോടികളുടെ കണക്കു പറയുന്ന മോൻസണിനു പക്ഷേ, പാസ്പോർട്ട് പോലുമില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോസ്മറ്റിക് ചികിത്സയ്ക്കു നൽകുന്ന മരുന്ന് മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് ഇടപാടുകാരോടു പറഞ്ഞിരുന്നത്.

മോൻസന്റെ വസതിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച.

വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധലേപനങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെ മോൻസണുണ്ട്. ഒരു പ്രമുഖ നടന്റെ മേക്കപ്മാനാണ് ഇപ്പോൾ മോൻസണിന്റെ മേക്കപ് മാൻ. കലൂരിലെ വീടിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. പഴയകാല സിനിമകളിൽ കാണുന്നതു പോലെ, വാതിലുകളിൽ പിടിപ്പിച്ച വർണ വിളക്കുകളുണ്ടിവിടെ. ഡോറിൽ തൊടുമ്പോൾ വിളക്കുകൾ തെളിയും. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വച്ച് തെളിയുന്നതാണെന്നു കരുതരുത്. ആരു തൊട്ടാലും ഡോർ തുറക്കും, വിളക്കു തെളിയും. യൂദാസിന്റെ വെള്ളിക്കാശെന്നു പറഞ്ഞ് മോൻസൺ ആളുകളെ കാണിച്ച 2 നാണയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലിഷിൽ എംപി എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

സ്വന്തമായുണ്ടാക്കിയ ‘ഫീച്ചർ സ്റ്റോറി’

ആളുകളെ വീഴ്ത്താൻ പല തന്ത്രങ്ങളും മോൻസൺ പയറ്റിയിരുന്നു. കോടിയിലധികം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ, ഒരു തവണ കാണിച്ചതു മോൻസണിനെ പറ്റി ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വന്ന ഫീച്ചർ. ഇതേ ലക്കം മാഗസിൻ, ഇയാൾ മറ്റൊരിടത്തുനിന്നു വാങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഫീച്ചർ കാണാനില്ല! ഫീച്ചർ സ്വന്തമായി അച്ചടിച്ച് മാഗസിനിൽ തിരുകി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു മോൻസൺ. ചിലരെ എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചാണു വശത്താക്കിയത്. വൻ തുക നിക്ഷേപമുളളവർക്കാണ് എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുണ്ടാവുക.

തട്ടിപ്പ് മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലും

മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലും മോൻസൺ തട്ടിപ്പു നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഹായം ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം, വാഗ്ദാനം നൽകും. അടുത്തു കൂടി, അവരുടെ വീടും സ്വത്തുമൊക്കെ വിറ്റ് പണം കൈക്കലാക്കും. കുറച്ചു പണം ഉപയോഗിച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൽ, ചികിത്സ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും അതിനു വ്യാപക പ്രചാരണം നൽകുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും പരാതിയുമായി വരുന്നവർക്കു വാടകവീടെടുത്തു നൽകുകയും ചെയ്യും. കോവിഡ് കാലത്ത്, സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് വിതരണവുമായി സജീവമായിരുന്നു മോൻസൺ.

മോൻസന്റെ വീട്.

എഡിജിപിയെയും പറ്റിച്ചു!

കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഒരു എഡിജിപിക്കു തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി പുരസ്കാരം നൽകി മോൻസൺ. പക്ഷേ, ചടങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ, മോൻസണ് എഡിജിപി പുരസ്കാരം നൽകുന്നതു പോലെയാണ്. ഈ ഫോട്ടോയും തട്ടിപ്പിനുപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നു പൊലീസ് കരുതുന്നു.

മോൻസൻ ഇതിനു മുൻപ് എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു?

തട്ടിപ്പുകളുടെ കൂട്ടുകാരനായ മോൻസൻ, 2018 മുതൽ ഇരയാക്കിയവരുടെ പരാതികളാണ് ഇതുവരെ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പേർ പെട്ടിരിക്കാമെന്നും പലരും മാനക്കേടോർത്തു പരാതിപ്പെടാത്തതാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി എങ്ങനെ ബന്ധം വന്നു?

ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണിത്. കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്താലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകൂ. ഒരാൾ വഴി മറ്റൊരാളെ പരിചയപ്പെട്ട്, വിഐപി ശൃംഖല വളർത്താൻ മിടുക്കനാണു മോൻസണെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു. ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നവകാശപ്പെട്ട്, ഇൻഫോർമർ ചമഞ്ഞു ബന്ധമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഉന്നത ശ്രേണികളിൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കാനും അതു തട്ടിപ്പിനുപയോഗിക്കാനും പറ്റിയ വാക്ചാതുര്യം സ്വന്തമായുള്ളയാളാണെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

മോന്‍സൺ മാവുങ്കൽ. ചിത്രം: ഫെയ്‌സ്ബുക്

ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കില്ലായിരുന്നു

ടി.വി.ശ്രീദേവി

പുരാവസ്തുക്കൾ എന്നു കേൾക്കുന്നതോടെ കൗതുകം ഇത്തിരി കൂടും. ഈ കൗതുകം തന്നെയാണു മോൻസൻ ചൂഷണംചെയ്തതും. സാക്ഷാൽ മോശയുടെ അംശവടിയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത നാണയവുമൊക്കെ ഒരാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ യാഥാർഥ്യമറിയാൻ എന്താണു വഴി എന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടേ?

നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ചു നൂറു വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വസ്തുക്കള്‍, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്താണ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വ്യക്തികളുടെ കൈയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസ്ഥാന പുരാവസ്തുവകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് രേഖാമൂലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. 1972ലെ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ട്രഷേഴ്സ് ആക്ട് ആണ് ഇതിന് ആധാരം. കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളോ ശാസ്ത്ര–ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളോ ആണെങ്കിൽ 75 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും പുരാവസ്തുവായി കണക്കാക്കും.

‌വേണം, റജിസ്ട്രേഷൻ

പുരാവസ്തുക്കൾ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ കണ്ടെടുത്തതായാൽപ്പോലും പുരാവസ്തുവകുപ്പിനാണ് അതിൽ അധികാരം. ഇവ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ പ്രത്യേക റജിസ്ട്രേഷനും ആവശ്യമാണ്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈസൻസുള്ള വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമേ നിലവിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ.

മോൻസന്റെ ശേഖരത്തിലെ പുരാവസ്തുക്കളെന്നു പറയുന്നവ.

രണ്ടുവർഷത്തെ ലൈസൻസ് കാലാവധി തീർന്നാൽ ആറുമാസം വരെ ആ വ്യക്തിക്കു പുരാവസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ലൈസൻസുള്ള മറ്റൊരാൾക്കോ അംഗീകൃത മ്യൂസിയത്തിനോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം. കേന്ദ്രസർക്കാരിനോ സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഏജൻസികൾക്കോ മാത്രമാണ് വിൽപനയ്ക്ക് അനുമതി. വിൽക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയുള്ളവ മാത്രമേ വിൽക്കാവൂ. അല്ലാതെയുള്ള വിൽപനയ്ക്ക് ആറു മാസം തടവും പിഴയുമാണു ശിക്ഷ. ഇത്തരം പുരാവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുക്കും

ഇവ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഎസ്ഐ) കീഴിൽ പ്രത്യേക സമിതിയുടെ പരിശോധനയും ആവശ്യമാണ്. എഎസ്ഐ പ്രതിനിധി, ചരിത്രകാരനായ ഒരാൾ, അതതു വിഷയത്തിലെ വിദഗ്ധൻ, അതതു സംസ്ഥാന പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സമിതി. സമിതിയുടെ അനുമതിയില്ലാത്ത വിൽപന ശിക്ഷാർഹമാണ്. ആറുമാസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.

കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും കൃത്യമായ പട്ടിക തയാറാക്കി ഓരോന്നിന്റെയും ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളുമടക്കം പുരാവസ്തു വകുപ്പിനു സമർപ്പിച്ചാണ് ലൈസൻസ് നേടേണ്ടത്. ഇത്തരം ലൈസൻസുണ്ടോ എന്നു സംസ്ഥാന പുരാവസ്തുവകുപ്പിനു പരിശോധിക്കുകയുമാകാം. ലൈസൻസില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ അവ പിടിച്ചെടുക്കാനും വകുപ്പിന് അധികാരമുണ്ട്. ഇവ പുരാവസ്തുക്കളല്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടിയും സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ മോൻസന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നതാണ് തമാശ. ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായതും ഇതേ വീഴ്ച തന്നെ.

പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമിതികൾ

ആദ്യകാലത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിൽ രണ്ടു സമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമത്തിൽ ഇവ പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ഇത്തരം വിദഗ്ധ സമിതി വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളും വിൽപനയുമൊക്കെ ഒരുപരിധിവരെ തടയാൻ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകരും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുംപറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരുവസ്തു പുരാവസ്തുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനോ ഇത്തരത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ട് ആളുകൾ സമീപിച്ചാൽ കാലഗണനയുംചരിത്രപ്രാധാന്യവും കണ്ടെത്തി വിലയിരുത്താനും പുരാവസ്തു വകുപ്പിനെ സമീപിക്കാം.

അവകാശവാദങ്ങളേറെ

പഴശ്ശിരാജ ഉപയോഗിച്ച വാൾ, അംഗവസ്ത്രം, ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ആഭരണം തുടങ്ങിയ അവകാശവാദങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരേറെയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും ജീവിച്ച കാലഘട്ടവും നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ പഴക്കവുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുക.

Representative Image

അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന വസ്തുവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്ര വ്യക്തിത്വവും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണോ, ആ കാലത്തെ രീതികളുമായി ഇവ സാമ്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങി അനേകംവസ്തുതകൾ പഠന വിധേയമാക്കും. കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളാണെങ്കിൽ അതേ വ്യക്തിയുടെ മറ്റു കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ പരിശോധിക്കും. തുടർന്ന് ഈ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വസ്തുക്കളും പരാമർശങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമടക്കം പരിശോധിക്കും. ഇവയെല്ലാം ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലേ മറ്റു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തൂ.

പഴക്കമറിയാൻ സൗകര്യം

പുരാവസ്തുക്കളാണെന്നു തോന്നുന്ന വസ്തുക്കൾ സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിനെ ഏൽപിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടം. വകുപ്പ് ഇതിന്റെ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം കാലഗണനയടക്കം നിർണയിക്കുന്നതിനായി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറും. കാർബൺ ഡേറ്റിങ് ആണു പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന പരിശോധന. ബിറ്റ്സ് പിലാനി സർവകലാശാലയിലാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പാലിയോ സയൻസ് ലബോറട്ടറിയുള്ളത്.

മഹാരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലയുടെ കലിന ക്യാംപസിലും അഹമ്മദാബാദ് ഐഐടി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം സൗകര്യമുണ്ട്. ലഖ്നൗവിലെ നാഷനൽ റിസർച് ലാബിലും ഈ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ പുരാവസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണവും വീണ്ടെടുക്കലുമാണു പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നോടിയായാണു പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇത്തരം നടപടികളുടെ കാലതാമസവും നൂലാമാലകളും പിൻവിപണിയിലെ മോഹവിലയുംകാരണം മിക്കവരും ഇതിനൊന്നും മെനക്കെടാറില്ല.

(വിവരങ്ങൾ: ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ട്രഷേഴ്സ് ആക്ട് 1972,

പി.എൻ.സുരേഷ്, കലാമണ്ഡലം മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻ ഹെറിറ്റേജ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ)

