യാത്ര യുഎസിലേക്കെങ്കില്‍ രാത്രി ഉറക്കമില്ല; മോദിയുടെ ‘സീക്രട്ട് ഓഫ് എനർജി’?

ന്യൂഡൽഹി∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായ കാലത്ത്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശയാത്രകൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകാറുണ്ട്. മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം മോദിയുടെ യാത്രകളെ ആഘോഷമാക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ലോക നേതാവായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനും ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണ വിഭാഗവും എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട്. ആരാധകർക്ക് ആവേശത്തിനും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് ട്രോളാനും കാരണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചില യാത്രകൾ.

തിരക്കിട്ട ഷെഡ്യൂളുകൾക്കിടയിലും പ്രസന്നതയും ഊർജ്വസ്വലതയും കൈവിടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ് കോവിഡ്‌കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി ഏഷ്യയ്ക്കു പുറത്തേക്കു നടത്തിയ ഇത്തവണത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ചു പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളടങ്ങിയ ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയിൽ (Quadrilateral Security Dialogue) പങ്കെടുക്കാനും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിക്കാനുമാണ് ഇത്തവണ മോദി യുഎസ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.



സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 26 വരെയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ യുഎസ് സന്ദർശനം. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 2 ദിവസത്തെ ബംഗ്ലദേശ് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിനു പുറത്തേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. 23ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ട് 26ന് തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ 65 മണിക്കൂറാണ് മോദി യുഎസിൽ ചെലവിട്ടത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായി 20 യോഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്നുള്ള ആഭ്യന്തര യോഗങ്ങൾ ഇതിനു പുറമേയും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറും വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് വർധൻ ശൃംഗ്ള, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ അടക്കമുള്ള ഉന്നതതല സംഘവും മോദിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.



എയർ ഇന്ത്യ വണ്ണിൽ ദീർഘദൂരം ആദ്യം

വിവിഐപി യാത്രയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ പ്രത്യേക വിമാനം ‘എയർ ഇന്ത്യ വണ്ണി’ലായിരുന്നു മോദിയുടെ യാത്ര. ഈ വിമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് ചെന്നൈ വരെ പോയിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആദ്യ ദീർഘ ദൂര യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. സാധാരണ ജർമനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ടിലിറങ്ങി ഇന്ധനം നിറച്ചാണു പോകാറുള്ളതെങ്കിലും ഇത്തവണ ന്യൂഡൽഹി–വാഷിങ്ടൻ ഡിസി നോൺ സ്റ്റോപ് യാത്രയായിരുന്നു.

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിദെ സുഗ, നരേന്ദ്രമോദി, ജോ ബൈഡൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട് മോറിസൺ. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ.

വിമാനത്തിൽത്തന്നെ നാലു നീണ്ട യോഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. യുഎസിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ 3 യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു. 23ന് വൈകിട്ട് യുഎസിലിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം വിവിധ കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരുമായി 5 യോഗങ്ങൾ നടത്തി. 15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലായിരുന്നു 15 മിനിറ്റോളം നീണ്ട യോഗങ്ങൾ. പിന്നീട് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലഹാരിസുമായി ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ച. അതിനു ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട് മോറിസനുമായും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിതെ സുഗയുമായി ചർച്ചകൾ. അതിനു ശേഷം ഹോട്ടലിൽ 3 ആഭ്യന്തര യോഗങ്ങളും ചേർന്നു.



അടുത്ത ദിവസം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി യോഗം ചേർന്നു. നിശ്ചയിച്ചതിലും 45 മിനിറ്റോളം അധികം നടന്ന യോഗത്തിനു ശേഷം വിഷയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കാരണം ചർച്ചകൾ 2 ദിവസമാക്കണമെന്ന് ബൈഡൻ പറഞ്ഞതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു. അന്നുതന്നെ ക്വാഡ് യോഗത്തിന്റെ അജൻഡകളും യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ പ്രസംഗവും നോക്കാനായി 4 ആഭ്യന്തര യോഗങ്ങളും ചേർന്നിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ക്വാഡ് യോഗത്തിലും മോദി പങ്കെടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി വിമാനത്തിലും 2 യോഗങ്ങൾ നടത്തി.



വിമാനത്തിലിരുന്നു ഫയൽ നോക്കുന്ന ചിത്രം മോദി പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായത്. അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി കമന്റുകളും ട്രോളുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തായാലും മോദി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് വിമാന യാത്രകളിൽ യാത്രാക്ഷീണം (ജെറ്റ്ലാഗ്) ഒഴിവാക്കാൻ മോദി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.



എന്താണ് മോദിയുടെ ‘സീക്രട്ട് ഓഫ് എനർജി’?

തുടർച്ചയായി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടും ഊർജ്വസ്വലനായി എങ്ങനെയാണ് മോദി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം പറയുന്നത് മോദിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഇടവേളകളില്ലാതെ യോഗങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു രീതി. ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി യോഗങ്ങളും അതിന്റെ തയാറെടുപ്പുകളും വിലയിരുത്തലുകളും വരുമ്പോൾ ക്ഷീണത്തെക്കുറിച്ചെന്നല്ല, മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലാതാവും. ഇത് 1990കളിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള യുഎസ് ട്രിപ്പുകളിൽ മോദി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്.

നരേന്ദ്രമോദി, കമലാ ഹാരിസ്. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

യാത്രകൾ രാത്രികാലങ്ങളിലാക്കി, എയർപോർട്ടുകളിൽനിന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങി കഴിയുന്നത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും ആളുകളെ കാണുകയുമായിരുന്നു രീതി. അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ എയർപോർട്ടുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റും വിശ്രമം. ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരു ചില്ലിക്കാശു പോലും കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഈ രീതി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോഴും മോദി തുടർന്നിരുന്നുവെന്ന് 2 വർഷം മുൻപ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചെലവു ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യാത്രയിൽ സംഘാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചും വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ എണ്ണം കുറച്ച് ബസുകളും വലിയ വാഹനങ്ങളുൾപ്പെടുത്തിയുമെല്ലാം മോദി പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു.



യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ സമയക്രമത്തിനനുസരിച്ച് തന്റെ ഉറക്കവും ദിനചര്യകളിലും മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് മോദിയുടെ മറ്റൊരു രീതി. യുഎസിലേക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഉറക്കത്തിലും ചര്യകളിലും മാറ്റം വരുത്തി. അവിടെ പകലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാത്രിയാത്രയിൽ ഉറങ്ങാതെ ഫയൽ നോക്കിയും ചർച്ചകളിലേർപ്പെട്ടും ഉറങ്ങാതിരുന്നു. തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും ആ രീതിയിൽ ചര്യകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശാനുസരണം ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിച്ച് ആകാശയാത്രകളിലുണ്ടാകുന്ന നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനും മോദി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗികവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.



English Summary: How PM Narendra Modi Stays 'Cool' in His Long Journeys?