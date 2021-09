കോഴിക്കോട്∙ അഞ്ജാത ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്ന പോലൂര്‍ സ്വദേശി ബിജുവിന്റെ വീട് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30നാണ് മന്ത്രി വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ അതിവേഗം സ്വീകരിക്കുമെന്നും വീടിനുള്ളില്‍നിന്ന് അ‍ഞ്ജാത ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ സഹായം തേടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംഭവം റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.



ജിയോളജി വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അഞ്ജാത പ്രതിഭാസം തുടരുന്നതിനാല്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി അയല്‍വീട്ടിലാണു വീട്ടുകാര്‍ ഉറങ്ങുന്നത്. രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പാണു വീടിനുള്ളില്‍നിന്നു മുഴക്കത്തോടെയുള്ള ശബ്ദം കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം രാത്രിയില്‍ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോള്‍ 15 മിനിറ്റ് കുടൂമ്പോള്‍ മുഴക്കം കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നു വീട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. വീട് പൂര്‍ണമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണു കുടുംബം.

English Summary: Minister AK Saseendran visits the house where unknown sound was heard