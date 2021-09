തിരുവനന്തപുരം ∙ പുരാവസ്തു വിൽപനക്കാരനെന്ന പേരിൽ കോടികൾ തട്ടിയതിന് അറസ്റ്റിലായ മോന്‍സന്‍ മാവുങ്കലിന്റെ കൂട്ടാളിയും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നു പരാതി. മോൻസന്റെ സുഹൃത്ത് സന്തോഷ് തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ പുരാവസ്തുക്കൾ കാണിച്ച് 2.5 കോടി രൂപ തട്ടിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം. നാണയശേഖരത്തിലൂടെയാണു സന്തോഷ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നു പണം നഷ്ടപ്പെട്ട വീട്ടമ്മ സുജാത മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

തട്ടിപ്പിനിരയായ ഒരാള്‍ക്കു സന്തോഷ് പണം നല്‍കിയത് മോന്‍സന്റെ വീട്ടില്‍ വച്ചാണ്. സന്തോഷിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന നാണയ, പുരാവസ്തുശേഖരം മോൻസൻ ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയത്. തുടർന്നു തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തിയും കൂടി. 50,000 മുതൽ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ സന്തോഷിനു നൽകിയവരുണ്ടെന്നാണു വിവരം.



പണം നൽകിയ ചിലർക്കു പലിശയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. സീരിയൽ നിർമിക്കാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തട്ടിപ്പിനിരയായ ഒരാള്‍ക്കു സന്തോഷ് പണം മടക്കിനല്‍കിയതു മോന്‍സന്റെ എറണാകുളത്തെ വീട്ടില്‍വച്ചാണ്. ഒളിവിലുള്ള സന്തോഷ് പിടിയിലായാൽ പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു തട്ടിപ്പിനിരയായവർ.



English Summary: Monson Mavunkal's partner was also part in alleged ‘fake antique’ fraud