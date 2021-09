‘ക്രൗഡ്പുള്ളർ’ കനയ്യയെ ദേശീയമുഖമായി മാറ്റണോ?; യുവനേതാവ് കോൺഗ്രസിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ തന്നെ ദേശീയമുഖമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനെച്ചൊല്ലി പാർട്ടിയിൽ രൂപപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര സംഘർഷമാണു സിപിഐ വിട്ടു കോൺഗ്രസിൽ ചേരാൻ കനയ്യകുമാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു സൂചന. തീപ്പൊരി പ്രസംഗവുമായി രാജ്യത്താകെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ, ജനകീയനായ കനയ്യയോടു സിപിഐയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനു വലിയ താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. പൊതുയോഗങ്ങളിൽ ‘ക്രൗഡ്പുള്ളർ’ ആയി കനയ്യ മാറുന്നതിൽ പല മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും നീരസമുണ്ട്.

പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പദവി കനയ്യ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ബിഹാറിനു പുറത്തേക്കു കനയ്യയെ വിന്യസിക്കണമെന്നു ചില ദേശീയ നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, വ്യക്തിയല്ല, പാർട്ടിയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമാണു വലുതെന്ന നിലപാടായിരുന്നു മറുവിഭാഗത്തിന്. വ്യക്തിപൂജ വേണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ വാദിച്ചു. ‘വ്യക്തികളേക്കാൾ, രാഷ്ട്രീയത്തിനും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനുമാണു സിപിഐ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. കനയ്യ പോകുന്നതു താൽക്കാലിക തിരിച്ചടി മാത്രമാണ്, നീണ്ടുനിൽക്കില്ല’– മുതിർന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കനയ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തെന്നും അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമുള്ളതിനാലാണു സിപിഐ വിടുന്നതെന്നുമാണു മറ്റൊരു നേതാവ് പറഞ്ഞത്. കനയ്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടും മെസേജ് അയച്ചിട്ടും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നാണു സിപിഐ നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫിസിലെ മുറിയില്‍നിന്ന് കനയ്യ എസി ഊരി കൊണ്ടുപോയതും വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.



English Summary: Rift in CPI over promotion may have resulted in Kanhaiya Kumar's exit