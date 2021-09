നിക്ഷേപകരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓഹരിയിലെ ആ ‘ഉഗ്ര വിസ്ഫോടനം’; ഇടിയുമോ ഇനി വിപണി?

ഓഹരി വിപണിയിൽ പോയിന്റുകൾ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു മുഖം തിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയുമൊക്കെ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്കെന്ത് എന്നു പുച്ഛിക്കുന്നവരും. ഓഹരി വിപണി സൂചികകളെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സൂചികകളിലൊന്നായി അംഗീകരിക്കാൻ പോലും തയാറാകാത്തവരുമേറെയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു കാലം... ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞു. ഡി–മാറ്റ് അക്കൗണ്ടില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്നത്.

ചെറുതായെങ്കിലും ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന ചിന്ത എല്ലാവരിലേക്കുമെത്തിയിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രഫഷനലുകളെയാണു വിപണി കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്. മികച്ച നിക്ഷേപമാർഗം എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റോക് മാർക്കറ്റിലേക്കു കടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ലിംഗഭേദമില്ലാതെ കൂടുകയാണ്. ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ കുറച്ചതും ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത ലാഭവുമെല്ലാം ഇതിനു കാരണമാണ്. അതേസമയം കൃത്യമായ പഠനം നടത്താതെ വിപണിയിലിറങ്ങി കൈപൊള്ളുന്നവരുമുണ്ട്. റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ മാറിനിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട്.



എങ്കിലും ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കോവിഡ് കാലത്ത് കുതിച്ചുയർന്നുവെന്നാണു കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നര മടങ്ങ് വർധനയാണ് കോവിഡ് കാലത്തു മാത്രമുണ്ടായത്. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം 2 കോടിയിൽ നിന്ന് 5 കോടിയായി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നു. ഓഹരി വിപണിയും വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും എല്ലാവരുടേതുമായി മാറുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും പ്രകടമാണ്. ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി എങ്ങനെ ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ വർധനതന്നെ വലിയ ഉദാഹരണം. ഓഹരി വിപണിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുടെ വരിക്കാരുടെയും കാഴ്ചക്കാരുടെയും എണ്ണം ലക്ഷങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണി എല്ലാവരുടേതുമായി മാറുകയാണ്...



സ്ഫോടനം പ്രതീക്ഷിച്ചുതന്നെ....

60,000 പോയിന്റ് എന്ന നിർണായക നിലവാരം കടന്നു മുന്നേറുകയാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സ്. നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റിയും വളരെ ഉയരത്തിൽത്തന്നെ. എങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും വ്യാപാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിത ഓഹരികളാണോ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ളതെന്ന് വൻകിട, ചെറുകിട, ഇടത്തരം നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. ഏതു നിമിഷവും സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ‘ഉഗ്ര വിസ്ഫോടനം’ നിക്ഷേപകർ എന്നും മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിടിവിട്ട് കുതിക്കുന്ന സൂചികകൾ കിതച്ചു വീഴുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണു നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതത്രയും.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും വ്യാപാരം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സൂചികകൾ ഈ കണക്കു കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിക്കുകയാണ്. ഇടതടവില്ലാതെ കുതിച്ചിട്ടും രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണി സൂചികകൾക്കു വലിയ കിതപ്പില്ല. ചെറിയ കറക്‌ഷനുകളുടെ ഇടവേളകളുണ്ടെങ്കിലും വലിയ തിരുത്തലുകൾ വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സമീപഭാവിയിൽത്തന്നെ തിരുത്തലിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, ആഘാതം വലുതായിരിക്കില്ലെന്നുമുള്ള വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ കരുത്തോടെ സൂചികകൾ കുതിക്കുമെന്നും നിക്ഷേപകർക്ക് ഇനിയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നവരുമേറെ. വിപണിയിൽ 5–10 ശതമാനം വരെ ഇടിവിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സൂചനകൾ.



8 മാസം, 10,000 പോയിന്റ്



ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സ് 50,000 പോയിന്റിൽനിന്ന് 60,000 പോയിന്റിലേക്കു കുതിച്ചതു വെറും എട്ടു മാസം കൊണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികളെയെല്ലാം അവഗണിച്ചും അതിജീവിച്ചുമായിരുന്നു ഈ പ്രയാണം. 2021 ജനുവരിയിലായിരുന്നു സെൻസെക്സ് 50,000 പോയിന്റ് എന്ന നിർണായക നിലവാരം മറികടന്നത്. ഇതാദ്യമായാണു സൂചിക ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ 10,000 പോയിന്റ് മറികടക്കുന്നത്.



ചിത്രം: Reuters

കോവിഡ് വരുത്തിയ ഉലച്ചിലിൽനിന്ന് സടകുടഞ്ഞെണീറ്റ വിപണി അസാധാരണ കുതിപ്പാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് നടത്തിയത്. കോവിഡ് ആശങ്കകൾ ആഗോളവിപണികളെയെന്നപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഓഹരി വിപണികളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ലോകരാജ്യങ്ങളെ അടച്ചിടലിലേക്കും മരവിപ്പിലേക്കും തള്ളിവിട്ടപ്പോൾ ആഗോള ഓഹരി വിപണികളും ശക്തമായി ഇടിഞ്ഞു. 2020 മാർച്ചിൽ 26,674 പോയിന്റിലേക്ക് സെൻസെക്സ് കൂപ്പുകുത്തി. എന്നാൽ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ സെൻസെക്സ് 60,000 പോയിന്റ് മറികടന്നു. വളർച്ച 130 ശതമാനം!



മാജിക് സ്റ്റോക്....



കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ സ്വപ്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന പല ഓഹരികളുമുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും മിഡ്ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ചില ഓഹരികളുടെ കുതിപ്പ് നിക്ഷേപകരിൽ അദ്ഭുതമുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ചിലത് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരിയിൽ വരെ ചുരുങ്ങിയ നാളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടന്നു. ഫാർമ, ലാബ് തുടങ്ങി മെഡിക്കൽ മേഖലയിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളെല്ലാം കോവിഡ് കാലത്ത് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.



വലിയ ചലനങ്ങളുടെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം:

നേട്ടത്തിന്റെ അവന്യു

2017 മാർച്ചിലാണ് അവന്യു സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഐപിഒ. 299 രൂപയായിരുന്നു ഓഹരിയുടെ വില. വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾത്തന്നെ വില 640 രൂപയായി. 4367 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഹരിയുടെ വില.14,950 രൂപയ്ക്ക് 50 ഓഹരിയുടെ ലോട്ട് വാങ്ങിയവരുടെ ആസ്തി ഇപ്പോൾ 2.18 ലക്ഷം രൂപ.

6 ദിവസം– 67 കോടി നേട്ടം



ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയിലെ നിക്ഷേപം കൊണ്ട് 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാകേഷ് ജുൻജുൻ വാല നേടിയത് 67 കോടി രൂപയാണ്. വെറും 6 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജുൻജുൻവാലയുടെ കോടികളുടെ നേട്ടം. സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റായിരുന്നു ഈ അദ്ഭുത ഓഹരി. സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റിനെ സോണി ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ഓഹരിയുടെ മൂല്യം കുതിച്ചുകയറിയത്. 50 ലക്ഷം ഓഹരികളാണ് ജുൻജുൻവാലയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.



മുംബൈയിലെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആസ്ഥാനം.

മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 168 ശതമാനം വളർച്ച

ടാറ്റയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന നെൽകോ ഓഹരികൾക്ക് മൂന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ നേടിയത് 168 ശതമാനം വളർച്ച. നെറ്റ്‌വർക് മേഖലയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് നെൽകോ.

20 ദിവസം, ഇരട്ടി വില

ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമാതാക്കളായ ബിപിഎല്ലിന്റെ ഓഹരി 20 ദിവസം കൊണ്ടാണ് മൂല്യം ഇരട്ടിയാക്കിയത്. ഉൽപന്ന നിർമാണത്തിൽ റിലയൻസുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കിയതാണ് നേട്ടത്തിനു പിന്നിൽ. ഒരു വർഷത്തിൽ വളർച്ച 232 ശതമാനം.

റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ..

വിപണി സൂചികകൾ റോക്കറ്റുപോലെ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഓഹരികളുടെ വില ഏറെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ചില ഓഹരികളുടെ പിടിവിട്ടുള്ള കുതിപ്പിന്റെ കാരണം പോലും പലപ്പോഴും അവ്യക്തമാണെന്നതും വസ്തുതയാണ്. തിരുത്തലിന്റെ കാർമേഘം നിക്ഷേപകരുടെ ആകാശത്തു നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പല കമ്പനികളും നേട്ടമുണ്ടാക്കാത്തപ്പോഴും നഷ്ടം നേരിടുമ്പോഴും ഓഹരികൾ ഇതൊന്നുമറിഞ്ഞില്ലെന്ന മട്ടിൽ കുതിപ്പു നടത്തുന്നുണ്ട്. തിരുത്തലുകൾ ഇത്തരം ഓഹരികളെ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവരുടെ കൈ പൊള്ളിച്ചേക്കാം.

ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ്.

കമ്പനികളുടെ പ്രകടനവും കെട്ടുറപ്പും വിശ്വാസ്യതയും പാരമ്പര്യവും നോക്കി പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രമീകരിച്ച് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ട സമയമാണിത്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വൻകിട ഓഹരികൾ എന്ന സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് ചില വൻകിട നിക്ഷേപകർ കൂടുമാറുന്നതും സുരക്ഷിതമാകാനും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാനുമാണ്. വലിയ കുതിപ്പു നടത്തിയ ഇടത്തരം, ചെറുകിട ഓഹരികൾ വിറ്റ് സുരക്ഷിത പോർട്ട്ഫോളിയോ തയാറാക്കാനും നിക്ഷേപകർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുതിപ്പു തുടരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ചെറുതല്ല. ദീർഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ഓഹരി വിപണിയെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് വിപണിയിലെ കുതിപ്പുകൾ നൽകുന്നത്.



കയറ്റത്തിനു ശേഷം ഇറക്കവും

എല്ലാ കുതിപ്പുകൾക്കു ശേഷവും ഓഹരി വിപണികൾ കിതച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ സംഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ വിപണികളെ വളരെ വേഗം ബാധിക്കും. ആഗോള വിപണികളുടെ ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ വിപണികളും പിന്തുടരും. നേട്ടവും കോട്ടവും ഇവിടെയും പ്രതിഫലിക്കും.

സംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വ്യക്തികളും സെൻസെക്സിന്റെ കുതിപ്പിനും കിതപ്പിനും ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മുൻപ്രധാനമന്ത്രി ഡോ.മൻമോഹൻ സിങ്ങുമെല്ലാം സെൻസെക്സിന്റെയും നിഫ്റ്റിയുടെയും കുതിപ്പിന് ഇന്ധനമേകിയ വ്യക്തികളാണ്.

മുംബൈ ഓഹരി വിപണിയുടെ പ്രധാന സൂചികയാണ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സെൻസെക്സ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആക്ടീവുമായ 30 ഓഹരികളാണ് സൂചികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഈ സ്റ്റോക്കുകളെ റിവ്യൂ ചെയ്യും. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തും. വിവിധ സെക്ടറുകളിലെ പ്രധാന കമ്പനികളെയാണ് സെൻസെക്സ്30ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഓഹരികളുടെ വിപണിമൂല്യം കണക്കിലെടുത്താണ് സെൻസെക്സിന്റെ പോയിന്റ് കണക്കാക്കുന്നത്.



സെൻസെക്‌സ് 50,000 പോയിന്റ് കടന്ന സമയത്തെ കാഴ്‌ച.

1979 ഏപ്രിൽ 1ന് 100 പോയിന്റ് എന്നു കണക്കാക്കിയാണ് സൂചിക വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നത്. സെൻസെക്സ് 30യിലെ ഓഹരികളുടെ മുന്നേറ്റവും ചാഞ്ചാട്ടവുമാണ് നിലവിലെ പോയിന്റിലേക്ക് സെൻ‌സെക്സിനെ എത്തിച്ചത്. ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ബജാജ് ഓട്ടോ, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ഭാരതി എയർടെൽ, എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവർ ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഫോസിസ് എൽ ആൻഡ് ടി തുടങ്ങി 30 കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ സെൻസെക്സ് 30ൽ ഉള്ളത്.



ഓഹരി ഇടിച്ച കുംഭകോണം, സ്ഫോടനം...

100ൽ നിന്ന് 1000 പോയിന്റിലെത്താൻ സെൻസെക്സ് 10 വർഷമെടുത്തു. പിന്നീട് വലിയ ചലനങ്ങൾ വിപണിയിലുണ്ടായത് 1990ൽ ആണ്. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹറാവുവും ധനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങും ചേർന്നു നടപ്പാക്കിയ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ വിപണിക്കു വലിയ കരുത്തു പകർന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഓഹരി വിപണി കുംഭകോണമായ ഹർഷദ് മേത്ത അഴിമതി വിപണി സൂചികയെ ഇടിച്ചു. തുടർന്ന് ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് കെട്ടിടത്തിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായപ്പോഴും സൂചിക കൂപ്പുകുത്തി. ഇടിവുകൾക്കു ശേഷം വിപണി വീണ്ടും കുതിച്ചെങ്കിലും വാജ്പേയ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ കാർഗിൽ യുദ്ധം ഓഹരികളെ വീണ്ടും തളർത്തി. പിന്നീട് വിപണിക്കു കുതിപ്പേകിയത് രാജ്യത്തിന്റെ ടെക്നോളജി ബൂമായിരുന്നു. 2000ൽ സെൻസെക്സ്, ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ കരുത്തിൽ 5000 പോയിന്റിലേക്കു കുതിച്ചു.

മൻമോഹൻ സിങ്, പി.വി. നരസിംഹറാവു.

പിന്നീട് സൂചികകളെ വലിയ വീഴ്ചയിലേക്കു തള്ളിയിട്ടത് അമേരിക്കൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണമാണ്. പാർലമെന്റ് ആക്രമണവും നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി വിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് മൻമോഹൻ സിങ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റെടുത്തതോടെ ഓഹരി വിപണികൾ കുതിപ്പു നടത്തി. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വിപണിക്കു കരുത്തു പകരുമെന്ന നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു കാരണം. സെൻസെക്സ് 10,000 പോയിന്റ് മറികടന്നു മുന്നേറി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടായ കുതിപ്പിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സെൻസെക്സ് 20,000 പോയിന്റ് മറികടന്നു.



നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വരവും...

2008ൽ ലോകത്തെ ആകെയുലച്ച ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളിലേക്കും കരടികളെ കയറൂരി വിട്ടു. സൂചികകൾ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. 2010ൽ സത്യം കംപ്യൂട്ടർ അഴിമതിയും ഓഹരികളുടെ മൂല്യമിടിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതോടെ സൂചികകൾ വീണ്ടും കുതിപ്പു നടത്തി. എന്നാൽ ടെലികോം, കോമൺവെൽത്ത് അഴിമതികൾ വിപണിയിൽ വലിയ തിരുത്തലുകളുണ്ടാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഓഹരി വിപണികൾ വീണ്ടും വലിയ കുതിപ്പു നടത്തി. നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന സൂചനകൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തുവന്നതുമുതൽ വിപണികളിൽ ആഘോഷം തുടങ്ങിയിരുന്നു. വലിയ ഉയരങ്ങൾ വിപണി കീഴടക്കി.

പിന്നീട് വിപണികളിൽ തിരുത്തലുണ്ടാക്കിയത് നോട്ട് നിരോധനമായിരുന്നു. പക്ഷേ, മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സെൻസെക്സ് 30,000 കടന്നു മുന്നേറി. പിന്നീട് ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയ മോദിയുടെ തീരുമാനം വിപണികൾ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ, പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്ക് അഴിമതിയും ഐഎൽ ആൻഡ് എഫ്‌എസ് പ്രതിസന്ധിയും വിപണികളിൽ ഇടിവുണ്ടാക്കി. വീണ്ടും കുതിപ്പു നടത്തിയ സെൻസെക്സ് 40,000 മറികടന്നു. രണ്ടാം എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയയതും തൊട്ടടുത്ത ബജറ്റിൽ കോർപറേറ്റ് നികുതി 30ൽ നിന്ന് 25 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചതും വിപണികളിൽ വലിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കി.



എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരി വിപണികളെയാകെ ബാധിച്ചു. സെൻസെക്സ് 26,700 നിലവാരത്തിലേക്കു തിരിച്ചിറങ്ങി. വിപണിയെ ബാധിച്ച കോവിഡ് രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ വാക്സീനു കഴിഞ്ഞതായാണ് സൂചന. വാക്സീനുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ വിപണികൾ കുതിപ്പു തുടങ്ങി. 2021 ജനുവരിയിൽ 50,000 പോയിന്റ് മറികടന്ന സെൻസെക്സ് 2021 സെപ്റ്റംബർ 24ന് 60000 പോയിന്റ് മറികടന്നു മുന്നേറി. റിയൽറ്റി, ഐടി ഓഹരികളാണ് സെൻസെക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കുതിപ്പിന്റെ അമരക്കാർ.



English Summary: Sensex Hits Record 60,000 from 50,000 in Eight Months; What is Next?