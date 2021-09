തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കിയിൽ പതിനാലുകാരി പ്രസവിച്ചു. അടിമാലി താലൂക് ആശുപത്രിയിലാണ് പതിനാലുകാരി കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത്. ബന്ധുവിന്റെ പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായത്.

പഠനത്തിനായി രണ്ടു വർഷമായി ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് കുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത്. രാജാക്കാട് പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: 14 Year Old Girl Give Birth to Child at Idukki