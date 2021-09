കൊല്ലം ∙ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയെ ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾ കൊല്ലം ചവറയിൽ പിടിയിൽ. തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളം പുതുകുറിച്ചി തൈവിളാകം നിഷാന്ത് (29), കടയ്ക്കാവൂർ റോയി നിവാസിൽ റോയി (26) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പ്രതികളിലൊരാൾ ബസിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നു വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ചവറ പൊലീസ് ബസ് തടഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇയാളിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ചാണു രണ്ടാമനെ പിടികൂടിയത് .പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈക്കുകളും കണ്ടെടുത്തു.

തൃക്കുന്നപ്പുഴ പാനൂർ ഫാത്തിമ മൻസിലിൽ നവാസിന്റെ ഭാര്യ സുബിനയെയാണ് (33) ബൈക്കിൽ എത്തിയ രണ്ടു പേർ 20ന് രാത്രി 11.45ന് തോട്ടപ്പള്ളി–തൃക്കുന്നപ്പുഴ റോഡിൽ പല്ലന കുമാരനാശാൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനു സമീപം ആക്രമിച്ചത്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അവിടെ കോവിഡ് വിഭാഗത്തിലെ താൽക്കാലിക നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റാണു സുബിന.

സുബിനയുടെ സ്കൂട്ടറിനെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്നയാൾ സുബിനയുടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു. പിന്നാലെ സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് വൈദ്യുത തൂണിൽ ഇടിച്ചു. ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ആഭരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ബലമായി ബൈക്കിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു. പൊലീസ് വാഹനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ അക്രമികൾ കടന്നു കളയുകയുമായിരുന്നു. ചവറയിൽ മുൻപ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയെ സമാന രീതിയിൽ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലും ഇവരാണു പ്രതികളെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലം, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകളുണ്ട്.



English Summary: Accused arrested in Attack against health worker in Alappuzha