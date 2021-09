കാബൂളിൽനിന്നുള്ള വിമാനത്തിന് ലാൻഡിങ് അനുമതി നൽകാതെ യുഎസ്; ‘സമയമെടുക്കും’

വാഷിങ്ടൻ ∙ നിരവധി അമേരിക്കക്കാരുമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു വന്ന വിമാനത്തിനു യുഎസിൽ ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി നൽകിയില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച നൂറിലേറെ അമേരിക്കക്കാരും ഗ്രീൻ കാർഡുള്ളവരുമാണു കാബൂളിൽനിന്നു ചാർട്ടർ ചെയ്ത വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഡിഎച്ച്എസ്) ആണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.

ചാർട്ടർ ചെയ്ത രാജ്യാന്തര വിമാനത്തിനു യുഎസിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയില്ലെന്നു സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രൊജക്ട് ഡൈനാമോ സ്ഥാപകൻ ബ്രയാൻ സ്റ്റേൺ വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സിനോടു പറഞ്ഞു. ‘അഫ്ഗാനിലെ സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനി കാം എയറിന്റെ വിമാനം അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. യുഎസിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ 59 കുട്ടികളടക്കം 117 പേർ 14 മണിക്കൂറിലേറെയായി വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്’– ബ്രയാൻ സ്റ്റേൺ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണത്തിനു ഡിഎച്ച്എസ് തയാറായില്ല.



അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് അമേരിക്കക്കാരെയും ഗ്രീൻ കാർഡുള്ളവരെയും എത്തിക്കുന്നതിനു മുൻഗണന നൽകുമെന്നു കഴിഞ്ഞമാസം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തെപ്പറ്റി അറിയില്ലെന്നും യുഎസിൽ ചാർട്ടർ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കു സർക്കാർ സമയം എടുക്കാറുണ്ടെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നൂറോളം യുഎസ് പൗരന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഫ്ഗാനിൽനിന്നു മടങ്ങാൻ തയാറായി നിൽക്കുന്നതായി അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി.



