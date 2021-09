‘ഇനി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ നമ്മൾ പോകും’; ‘മിനി ഇന്ത്യ’യിൽ ശക്തം മമത–പ്രിയങ്ക പോരാട്ടം

കൊൽക്കത്ത നഗരഹൃദയത്തിലെ ഭവാനിപുർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഇന്ത്യയുടെ പരിഛേദമാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ, ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നിടം. ഭവാനിപുർ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് 30നു നടക്കുമ്പോൾ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ ലക്ഷ്യം കേവലം ബംഗാൾ മാത്രമല്ല, രാജ്യം മുഴുവനുമാണ്. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദീദിയുടെ കളി കാണാം. ഖേലാ ഹോബെ (കളി തുടങ്ങും) എന്നതാണ് മമതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുദ്രാവാക്യം.

ബംഗാൾ പിടിച്ചടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെത്തിയ ബിജെപിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചെങ്കിലും, ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമതാ ബാനർജി പരാജയപ്പെട്ടു. വിശ്വസ്തനായിരുന്ന സുവേന്ദു അധികാരി പാളയം മാറി ബിജെപിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സ്വന്തം മണ്ഡലം വിട്ട് മമത സുവേന്ദുവിനെ നേരിടാൻ നന്ദിഗ്രാമിൽ പോയി. വാശിയേറിയ മൽസരത്തിൽ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് മമത തോറ്റത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ മമതയ്ക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരണമെങ്കിൽ നവംബറിനകം നിയമസഭയിലെത്തണം. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മർദ്ദശ്രമങ്ങളാണ് വിജയിച്ചത്. ബംഗാളിൽ 3 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ മമതയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഭവാനിപുരിനെയും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.



മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ബന്ധം

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ബന്ധമാണ് മമതാ ബാനർജിയും ഭവാനിപുരുമായുള്ളത്. 1991ൽ ഭവാനിപുർ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നു പാർലമെന്റിലേക്ക് ജയിച്ചു വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ തീപ്പൊരി യുവ നേതാവായിരുന്നു മമത. പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും മമത ഭവാനിപുരിനെയും ഭവാനിപുർ മമതയെും കൈവിട്ടില്ല.



സുവേന്ദു അധികാരിയെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ നന്ദിഗ്രാമിലേക്ക് മാറിയതിൽ മമതയ്ക്ക് ഖേദവുമില്ല. ബിജെപിയുടെ മുഖമായി മാറിയ സുവേന്ദുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടകത്തിൽ നേരിടാൻ സ്വന്തം നേതാവ് കാണിച്ച ആർജവത്തെ തൃണമൂലുകാർ അഭിമാനത്തോടെയാണു പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലായിരുന്ന മമതാ ബാനർജി നന്ദിഗ്രാമിൽ കാര്യമായ പ്രചാരണം നടത്തിയതുമില്ല.



വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയലും ഫോർട്ട് വില്യമും നൂറുകണക്കിന് പുരാതന കെട്ടിടങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്ന ഭവാനിപുർ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരുടെ വാസകേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. നേപ്പാളികൾ മുതൽ ഗുജറാത്തികൾ വരെ, കശ്മീരികൾ മുതൽ മലയാളികൾ വരെ താമസിക്കുന്ന ഭവാനിപുരിൽ ബംഗാളികളുടെ ജനസംഖ്യ 60% മാത്രമാണ്. ഇതിൽ 20% മുസ്‌ലിംകളാണ്. മാർവാഡികളും സിഖുകാരും ഗുജറാത്തികളും ബിഹാറികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരനാണ് ഭവാനിപുരിലെ 40%. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരും ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം നാമമാത്രമാണ്. സ്വന്തം മണ്ഡലത്തെ ‘മിനി ഇന്ത്യ’ എന്നാണ് മമതാ ബാനർജി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

നിസ്സാരമല്ല മത്സരം

ഭവാനിപുരിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ വിജയം അനായാസകരം എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകർ പറയുന്നതെങ്കിലും മമത മൽസരത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂലിന്റെ സോബൻദേബ് ചതോപാധ്യായ ജയിച്ചത് 29,000 വോട്ടിനാണ്. മമതയ്ക്കായി സീറ്റ് രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2011ൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ദീർഘകാല ഭരണത്തെ കടപുഴക്കിയ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം മമതാ ബാനർജി ഭവാനിപുരിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വോട്ടു ശതമാനം 77.46 ആണ്. 2016 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 47.67 ശതമാനം വോട്ടോടെ മമത മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. ഇത്തവണ നടന്ന മൽസരത്തിൽ സോവൻദേവ് 57.1 ശതമാനം വോട്ടു നേടി. ബിജെപിയുടെ രുദ്രാനി ഘോഷ് നേടിയത് 35.16 ശതമാനം വോട്ട്.

ബിജെപിയുടെ യുവ നേതാവ് പ്രിയങ്ക ട്രിബ്രവാളാണ് മമതയുടെ എതിരാളി. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ബാബുൽ സുപ്രിയോയുടെ അനുയായിട്ടാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടയിൽ ബാബുൽ സുപ്രിയോ ബിജെപിയിൽനിന്നു രാജിവച്ച് മമതയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നു. ട്രിബ്രവാളിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ സ്റ്റാർ ക്യാംപയിനർ ആകേണ്ടിയിരുന്ന നേതാവ് മറുകണ്ടം ചാടിയത് ബിജെപിയെ വീണ്ടും തളർത്തി.



മമതയും പ്രിയങ്ക ട്രിബ്രവാളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ചെറുതല്ല. മുൻസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ജയിക്കാനായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരിടത്തുപോലും എതിരാളിയെ ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കാൻ മമത തയാറായിട്ടില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നേതാക്കളോടും മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുന്നവരോടും എതിരാളിയെ നിസ്സാരയാക്കി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് നിർദേശവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെയാണ് മമതയുടെ വോട്ടഭ്യർഥനയും– ‘ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വോട്ടു തരണം. ഞാൻ തോറ്റുപോയാൽ മറ്റൊരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും’.



ഇനി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ...

ബിജെപിക്ക് എതിരെ നിർദയമായ ആക്രമണമാണ് മമതാ ബാനർജി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നടത്തുന്നത്. ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ബംഗാളിൽനിന്നു മാത്രമല്ല രാജ്യത്തുനിന്നു തന്നെ കുഴിച്ചുമൂടണമെന്നാണ് മമതയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായുള്ള മമതയുടെ രംഗപ്രവേശനം കൂടിയായിട്ടാണ് ഭവാനിപുർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അവരും കാണുന്നത്.



‘നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബംഗാളിൽ ജയിപ്പിച്ചു. ഭവാനിപുരിലെ വിജയം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മറ്റൊരു തുടക്കത്തിന് കാരണമാകും. ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പോകും. ത്രിപുരയിലും അസമിലും യുപിയിലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പോകും.’ ജാദുബാബു ബസാറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിൽ മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു.



ത്രിപുര തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മമതയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അനന്തരവനും തൃണമൂലിന്റെ രണ്ടാമനുമായ അഭിഷേക് ബാനർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ത്രിപുരയിൽ നിരന്തരം പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്. മമതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ടീം അവിടെ ക്യാംപ് ചെയ്ത് സർവേകൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് എതിരെയുള്ള ശക്തയായ എതിരാളിയായി മമത ഉയർന്നുവരുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളെ അടുത്തിടെ മമത ഡൽഹിയിൽ കണ്ടിരുന്നു. തൃണമൂൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതാതിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു പോലും അവർക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് മമതയുടെ വർധിച്ച ജനപ്രീതി കാരണമാണെന്ന് എതിരാളികളും കരുതുന്നു.

കോൺഗ്രസിന്റെ ഗോവ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ തൃണമൂലിലെത്തുമ്പോൾ തൃണമൂലിന്റെ വളർച്ച അപ്രതീക്ഷിതമാകുകയാണ്. ബിജെപിയോടും നരേന്ദ്ര മോദിയോടും അമിത് ഷായോടും നേർക്കുനേർ പോരാടാൻ കരുത്തുള്ള ഏക നേതാവ് മമതാ ബാനർജിയാണെന്ന ഇമേജ് ആണ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റു ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽനിന്നു വിഭിന്നമായി അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് മമത ബിജെപിക്കെതിരെ നടത്തുന്നത്.

ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിന്റെ ഗുണ്ടാരാജാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ മമത നിഷേധിക്കുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തൃണൂൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ‘ഹത്രസിൽ തൃണമൂൽ നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനം യുപി തടഞ്ഞു. അസമിൽ എൻആർസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. ത്രിപുരയിൽ തൃണമൂൽ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ബിജെപി ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബിജിപി നേതാക്കൾക്ക് ബംഗാൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു തടസവുമില്ല. അവർ ഇവിടെ വരുന്നു, ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. ഡാൻസല്ല കോപ്രായമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്’– മമത പറഞ്ഞു.



ബിജെപിയിൽനിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ...

ബംഗാളിൽ ബിജെപി എംഎൽഎമാരും നേതാക്കളും അണികളും കൂട്ടത്തോടെയാണ് തൃണമൂലിൽ ചേരുന്നത്. ഭവാനിപുരിലെ മമതയുടെ വിജയത്തോടെ ബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ അണക്കെട്ട് തകരുമെന്ന് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഭയപ്പെടുന്നു. ബിജെപിയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരാൾ ഉടൻ തൃണമൂലിൽ ചേരുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ഒരു ഡസനോളം എംഎൽഎമാർ തൃണമൂൽ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.



ഭവാനിപുരിൽ അന്തരീക്ഷം മമതയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിലും 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റം പാർട്ടിയെ ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മമതയുടെ ഹോംഗ്രൗണ്ടിൽ തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർഥി ജയിച്ചത് വെറും 3168 വോട്ടിനു മാത്രമാണ്. ഭവാനിപുരിൽ മമതയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഇടതു സ്ഥാനാർഥി ശ്രീജിബ് ബിസ്വാസ് മൽസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രത്തിലില്ല. അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.



