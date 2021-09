ഹരിയാനയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചനിലയിൽ; ദുരൂഹത

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഹരിയാനയിലെ പൽവാൽ ജില്ലയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചനിലയിൽ. നരേഷ്, ഇയാളുടെ ഭാര്യ, ഇവരുടെ രണ്ടു കുട്ടികൾ, നരേഷിന്റെ മരുമകൾ എന്നിവരെയാണ് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഔറംഗബാദ് ഗ്രാമത്തിലെ വീടിനുള്ളിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും നരേഷ് ഉറക്ക ഗുളികകൾ നൽകുകയോ വിഷം നൽകുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം. അതിനുശേഷം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നരേഷും തൂങ്ങിമരിച്ചു.

സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സജ്ജൻ സിങ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നരേഷും ഭാര്യയും തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടായിരുന്നതായി നരേഷിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ചയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Five members of family found dead in Haryana