ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാകും: മോൻസന്റെ അനുനയ തന്ത്രങ്ങൾ

കൊച്ചി∙ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു കടം വാങ്ങിയ പണം ചോദിച്ചെത്തുന്നവരെ മോന്‍സണ്‍ മാവുങ്കല്‍ അനുനയിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പുരാവസ്തു വിറ്റതില്‍ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള പണം കിട്ടുന്നതോടെ താന്‍ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാകുമെന്നും നൂറ് കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്തിയാലും രക്ഷപെടുത്താനുള്ള സ്വാധീനമുണ്ടെന്നുമാണ് മോന്‍സന്റെ വിശദീകരണം.

പരാതിക്കാരനായ യാക്കൂബുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റ കൂടുതല്‍ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. കടം കൊടുത്ത പത്തുകോടി ചോദിച്ചെത്തിയതാണ് യാക്കൂബ്. ഉറപ്പുകളില്‍ യാക്കൂബ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ മോന്‍സണ്‍ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചു. ഗുജറാത്തുകാരനായ ബിസിനസ് പങ്കാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഹിതവും തന്നതോടെ വിദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന 2.62 ലക്ഷം കോടിയും തന്റേതാകും. പങ്കാളി അമേരിക്കയില്‍ താമസമാക്കുന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക്കര്‍ കണക്കിന് സ്ഥലവും തന്റ പേരിലാകും.

കേരളത്തില്‍ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനമുള്ള ഏകയാള്‍ താനാണ്. ആന്ധ്ര മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യാ സഹോദരി അന്‍പത് കോടി മുതല്‍ മൂന്നൂറ് കോടി രൂപ വരെ കടമായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വാങ്ങിയില്ല. എം.എ യുസഫലിക്കും മുൻപെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അക്കൗണ്ട് നേടിയ ആളാണ് താന്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയുടേ ഒാഫിസില്‍ പോലും നല്ല ബന്ധം. ഇന്‍കം ടാക്സിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തന്റ വലംകൈ. നൂറ് കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്തിയാലും രക്ഷപെടുത്താന്‍ പറ്റും.

സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ തൃശൂരിലെ നിസാമിന് മൂന്നുമാസത്തെ പരോള്‍ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. തന്റെ ഫോണ്‍ കോളിനുവേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുന്നയാളാണ് െഎജി ജി. ലക്ഷ്മണെന്നും മോന്‍സണ്‍ പറയുന്നു. പരാതിക്കാര്‍ തന്നെയാണ് വിഡിയോ പകര്‍ത്തിയതും പുറത്തുവിട്ടതും.

English Summary: High profile links for swindling money: More revelations about Monson's fraud