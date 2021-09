ശ്മശാനത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു, വായിലേക്ക് കൊടുംവിഷം; പിടഞ്ഞുമരിച്ച് അവർ...

ദുരഭിമാനക്കൊലയുടെ കഥകൾ പലതും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന്. ഒരു വിങ്ങലോടെയോ നടുക്കത്തോടെയോ മാത്രം കേട്ട അക്കഥകളിൽ ഏറെ പഴക്കം ചെന്നൊരു കൊടുംകൊലപാതകത്തിന്റെ വിധിപ്രസ്താവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടലൂർ ജില്ലാ സ്പെഷൽ കോടതിയിൽനിന്നുണ്ടായത്. ക്രൈം സിനിമയെ പോലും വെല്ലുന്ന ദാരുണസംഭവം നടന്നത് വിരുദാചലം എന്ന തമിഴ്ഗ്രാമത്തിൽ, പതിനെട്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്-2003 ജൂലൈ 7ന്.



25 വയസ്സുള്ള ഒരു ദലിത് യുവാവും അവനെ പ്രണയിച്ച വണ്ണിയാർ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടിയുമായിരുന്നു കഥയിലെ നായികാനായകന്മാർ. കൊടുംക്രൂരതയ്ക്കിരയായി കഥാവശേഷരായിട്ടും ഇന്നും അവരെ രണ്ടുപേരെയും ആ ഗ്രാമം മറന്നിട്ടില്ല. ഉറക്കംവരാത്ത പേക്കിനാരാത്രികളിൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ പ്രണയക്കഥ കേൾക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ജാതിയിൽ പെട്ടവരായതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ വിധിവിലക്കു നിശ്ചയിച്ചു കൊന്നു പക പോക്കിയ രണ്ടു പാവം പ്രണയികളുടെ കഥ.



എസ്. മുരുകേശൻ... ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ കെമിക്കൽ എൻജിനീയർ. ആ ദലിത് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണിലെ പ്രണയത്തിളക്കം കണ്ടാണ് അവൾ അവനോടു കൂട്ടുകൂടിയത്. തമിഴ് ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ അഴകാർന്ന ആ പെൺകൊടിയുടെ പേര് ഡി. കണ്ണകി. അണ്ണാമലൈ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായത്. അയാൾക്കൊപ്പമാകണം തന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കു പ്രായം 22.



ബികോം വരെ പഠിച്ച അവൾക്ക് ആ തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റൊന്നും തോന്നിയില്ല, മുരുകേശനും. പക്ഷേ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ നേരും നെറിയും തീരുമാനിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തലവനായിരുന്നു കണ്ണകിയുടെ അച്ഛൻ ദുരൈസ്വാമി. താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് മകളെ ഏൽപിച്ചുകൊടുക്കില്ലെന്നുറപ്പിച്ചു അച്ഛൻ. അതുകൊണ്ടാണ് 2003 മേയിൽ രായ്ക്കുരാമാനം കണ്ണകിയും മുരുകേശനും രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ച് ഒളിച്ചോടിയത്.



വിവാഹശേഷവും ഒരുമിക്കാനാകാതെ...

വിവാഹശേഷം ഒരുമിച്ചുജീവിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ പ്രാണരക്ഷാർഥം അവർ രണ്ടിടങ്ങളിലേക്കു മാറിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. തിരുവണ്ണാമലയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ബന്ധുവീട്ടിലാണ് മുരുകേശൻ കണ്ണകിയെ സുരക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിച്ചത്. വണ്ണൻകുടിക്കാട് എന്ന മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ മുരുകേശനും അഭയം തേടി. ഈ സമയം കണ്ണകിക്കു വേണ്ടി നാടുമുഴുവൻ നെട്ടോട്ടമായിരുന്നു അവളുടെ കുടുംബക്കാർ. ഒടുക്കം അവളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ മരുതുപാണ്ഡ്യനു കിട്ടിയ രഹസ്യവിവര പ്രകാരം മുരുകേശനെ ബലമായി പിടികൂടി ജൂലൈയിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ചു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

പുതുക്കൂരൈപെട്ടിയിലെ ശ്മശാനത്തോടു ചേർന്നായിരുന്നു നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ വിചാരണ. മുരുകേശനെ വരിഞ്ഞുകെട്ടി ബലമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണകിയുടെ വീട്ടുകാർ. കിണറിനു മുകളിൽ തലകീഴായി തൂക്കിയിട്ടായിരുന്നു മർദനം. കണ്ണകി എവിടെയാണെന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിലേക്കു വെട്ടിയിടുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ചോരവാർന്നും വേദനയാർന്നും പിടഞ്ഞ നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾക്കൊടുവിൽ കണ്ണകിയെവിടെയെന്ന് അവർ മുരുകേശനെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ഉടൻതന്നെ 12 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കാറിൽ പുറപ്പെട്ടു, അടുത്ത ദിവസം അവർ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ കാറിൽ കണ്ണകിയുമുണ്ടായിരുന്നു. പേടിച്ചരണ്ട കണ്ണുകളിൽനിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ നിറങ്ങളത്രയും വാർന്നുപോയിരുന്നു. മുരുകേശനെ ഒരിക്കൽകൂടി കാണാനുള്ള കൊതിമാത്രം കണ്ണീരുകെട്ടിക്കിടന്നിരിക്കണം.



ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കെ...

സ്വന്തം അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും കൺമുന്നിലായിരുന്നു കണ്ണകിക്കുള്ള ക്രൂരശിക്ഷാവിധി. ജീവിതത്തിന്റെ മധുരം നുണയും മുൻപേ അവരുടെ വായിലേക്കും കാതിലേക്കും കൊടുംവിഷം ബലമായി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പീഡനം. നിമിഷങ്ങൾക്കകം രണ്ടുപേരും മരിച്ചുവീഴുകയും ചെയ്തു. കണ്ടുനിന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിലാർക്കും ആ കാഴ്ചയിൽ നൊമ്പരമോ കുറ്റബോധമോ തോന്നിയില്ല.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

നേരംപുലരും മുൻപേ കണ്ണകിയുടെയും മുരുകേശന്റെയും മൃതശരീരം അവർ വെവ്വേറെ കത്തിച്ചു. ആളിക്കത്തിയ തീനാളങ്ങൾക്കുപോലും ഒന്നു പരസ്പരം പുണരാൻ തോന്നിയിരിക്കണം. അത്രയും നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി കണ്ണകിയുടെയും മുരുകേശന്റെയും മരണം പോലും. മുന്നൂറു പേരോളം നോക്കിനിൽക്കെയാണ് ഈ ദാരുണസംഭവം അരങ്ങേറിയത് എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഭീതിദമായ യാഥാർഥ്യം.



ഈ ക്രൂരതയ്ക്കു കൂട്ടുനിന്ന എട്ടുപേരെ പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ 23 ദിവസത്തിനകം ഇവരെല്ലാം ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ‘കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്’ മകളെയും ഭർത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ കണ്ണകിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ തെല്ലും കുറ്റബോധം തോന്നിയതേയില്ല. മുരുകേശന്റെ കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അധികാരികൾ വേണ്ടപോലെ വകവച്ചുമില്ല. സംഭവം ആത്മഹത്യയെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം.



2004ൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കേസ് സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം ആ കുറ്റകൃത്യം മറയ്ക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്നതാണ് നിയമവ്യവസ്ഥ നേരിട്ട എറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ആരും എതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. സാക്ഷികളായ 81 പേരിൽ 36 പേരും വിചാരണ വേളയിൽ കൂറുമാറി. 2009ൽ സിബിഐ 690 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം പുറത്തിറക്കി. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് 13 പേർക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോടതിവിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. കേസിൽപ്പെട്ട 11 പേർ കണ്ണകിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. രണ്ടു പേർ മുരുകേശന്റെയും.



ശേഷിച്ച രണ്ടു പേർ കുറ്റക്കാരെ സഹായിച്ച പൊലീസുകാരായിരുന്നു–മുൻ ഡിഎസ്‌പി ചെല്ലമുത്തുവും പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തമിഴ്‌മാരനും. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും അക്രമികളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് ഇരുവരെയും കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. അക്രമത്തിനു മുൻകയ്യെടുത്ത കണ്ണകിയുടെ സഹോദരൻ മരുതുപാണ്ഡ്യനു തൂക്കുകയറും മറ്റുള്ള 12 പേർക്കു ജീവപര്യന്തവുമാണ് ശിക്ഷ. കൊലപാതകികൾക്കൊപ്പം നിന്ന രണ്ട് പൊലീസുകാർക്കും കോടതി ജീവപര്യന്തം വിധിച്ചു.



മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി.

മുരുകേശന്റെ ബന്ധുക്കളായ രണ്ടുപേരെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു. മുരുകേശനു വിഷം കൊടുത്തതും മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചതും ഈ രണ്ടു പേരാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ദലിത് വിഭാഗക്കാരനായ മുരുകേശന് വിഷം കൊടുക്കാനായി തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു വണ്ണിയാർ വിഭാഗക്കാരുടെ നിലപാട്. അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു രണ്ടു പേരെക്കൊണ്ട് മുരുകേശന് വിഷം കൊടുപ്പിച്ചതും മൃതദേഹം കത്തിച്ചതും. എസ്‌സ്/എസ്‌ടി ആക്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഉത്തമരാജ 13 പ്രതികൾക്കും ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.



ഇതുപോലെയെത്ര ദുരഭിമാനക്കൊലകളുടെ ചോരക്കറ പുരണ്ട കഥകൾ നാം കേട്ടു. പഴങ്കഥയിലെ കണ്ണകിയെപ്പോലെ പ്രതികാരദാഹത്തിന്റെ കാൽച്ചിലമ്പുമായി ചെമ്പട്ടുടുത്ത് ഉറഞ്ഞുതുള്ളി കണ്ണകിമാരായി പുനർജനിക്കുമോ ഈ കഥകളിലെ നഷ്ടനായികമാർ?



English Summary: Horrific Honour Killing Story from Tamil Nadu about Kannagi and Murugesan