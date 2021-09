മോൻസനുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടില്ല; വ്യാജ ചികിത്സ നടത്തിയതിന് നടപടി: കെ.സുധാകരൻ

കോഴിക്കോട്∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ മോൻസൻ മാവുങ്കലുമായി ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമില്ലെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ. ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. തട്ടിപ്പിനായി തന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്കു 5 വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പോലും താമസിച്ചിട്ടില്ല. ഫലമില്ലെന്നു കണ്ടതോടെ ചികിത്സ നിർത്തി. വ്യാജ ചികിത്സ നടത്തിയതിന് മോന്‍സനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

പരാതിക്കാരനായ അനൂപുമായി ഒരു ഇടപാടുമില്ല. അവിടെവച്ചു കണ്ടുവെന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. അനൂപ് പണം നൽകിയത് എന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലല്ല. എന്നെ കാണിച്ച് അനൂപിന്‍റെ കയ്യില്‍നിന്ന് പണം വാങ്ങിയോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കു പാർട്ടി ചട്ടക്കൂട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നില്ല. ആ പാർട്ടി ചട്ടക്കൂട് ബെന്നി ബഹനാനും ബാധകമാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

മോന്‍സനുമായുള്ള ഇടപാടില്‍ ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സുധാകരന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഒരുപാടുപേര്‍ പോയ സ്ഥലത്താണ് ഞാനും പോയത്. മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം അവിടെ പോയതില്‍ ആര്‍ക്കും പ്രശ്നമില്ല. കോൺഗ്രസിൽ വരുന്ന മാറ്റം സിപിഎമ്മിനെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായുമായുള്ള ഫൈറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

∙ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്താത്ത ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റും

മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്താത്ത ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റുമെന്നും കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. നിഷ്ക്രിയനായ ഒരു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആറു മാസത്തിനപ്പുറം ആ സ്ഥാനത്തു തുടരില്ല. ഇത് എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ബാധകമാണ്. എല്ലാ ഭാരവാഹികളുടെയും പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ സമിതികളുണ്ടാവുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ഡിസിസി നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം അന്വേഷിച്ച കമ്മിഷനുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. കോൺഗ്രസിനെ തോൽപിക്കാൻ പാർട്ടിയിലെ പലരും ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്. സ്വന്തം പാർട്ടിയെ തോൽപിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ വേണ്ട.

കോൺഗ്രസിന്റെ 60 ശതമാനം നേതാക്കൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലെന്നാണു കെപിസിസിയുടെ പുതിയ നേതൃത്വം നടത്തിയ 3 സർവേകളും പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 46 ശതമാനം ബൂത്തുകളിൽ കമ്മിറ്റിയില്ല. അതിനർഥം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ബൂത്തുകളിൽ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്.അപ്പോൾ പാർട്ടി എങ്ങനെ തോറ്റു എന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

