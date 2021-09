‘ആരാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, വിശ്വസ്തരൊക്കെ പാർട്ടി വിടുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ അധ്യക്ഷനില്ലെന്നും ആരാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയിലെന്നും മുതിർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ. അമരീന്ദർ സിങ്ങിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു പഞ്ചാബ് പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതോടെ കോൺഗ്രസ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനിടെയാണ്‌ കപിൽ സിബലിന്റെ പരാമർശം.

‘എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പാർട്ടി വിടുന്നത്? അത് നമ്മുടെ തെറ്റാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? നേതൃത്വം വിശ്വസ്തരെന്ന് കരുതിയവർ പാർട്ടി വിടുകയും ശത്രുക്കളായി കണ്ടവർ ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിലെ വിരോധാഭാസം. തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരെന്ന് അറിയില്ല. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല.

രാജ്യത്തെ ഒരോ കോൺഗ്രസുകാരനും പാർട്ടിയെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിക്കണം. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്തു പോയവർ തിരിച്ചെത്തണം കാരണം കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാകും. ഒരു അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർഥം ? അത് പാക്കിസ്ഥാനും ഐഎസിനുമാണ് ഗുണം ചെയ്യുക. പഞ്ചാബിന്റെ ചരിത്രവും അവിടെ തീവ്രവാദം ഉയർന്നതെങ്ങനെയെന്നും നമുക്കറിയാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പാക്കണം’– കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു. വി.എം.സുധീരന്റെ രാജിയടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനം.

