തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം

തിരുവനന്തപുരം∙ പോത്തൻകോട് പണിമൂലയിൽ യുവതിയെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. പണിമൂല സ്വദേശിനി വൃന്ദയെയാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ വൃന്ദ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പൊലീസ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി. വൃന്ദയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Man try to kill brother's wife in Thiruvananthapuram