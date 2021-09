അവസാനശ്വാസം വരെ സത്യത്തിനായി‌ പോരാടും; വ്യക്തിവിദ്വേഷം ഇല്ല: സിദ്ദു

ന്യൂഡൽഹി ∙ അവസാന ശ്വാസം വരെ സത്യത്തിനായി പോരാട്ടം തുടരുമെന്നു നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു. പ‍ഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവി അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു വൈകാരിക പ്രതികരണവുമായി സിദ്ദു രംഗത്തെത്തിയത്. പഞ്ചാബിനായി എന്തു ത്യാഗവും സഹിക്കും, ആരോടും വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷം ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ ആശയങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്തു ത്യാഗവും നേരിടും. അതിൽ എനിക്കു കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. കളങ്കിതരായ മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്ള സംവിധാനം തകർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരക്കാരെ വീണ്ടും നിയമിക്കരുത്. അത്തരം നിയമനങ്ങളെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു’– ട്വിറ്റർ വിഡിയോയിൽ സിദ്ദു പറഞ്ഞു. റാണ ഗുർജിത് സിങ്ങിനെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണു സിദ്ദുവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണു സൂചന. 2018ൽ അമരിന്ദർ സിങ് മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കെ അഴിമതിക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ റാണ, സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു.



തന്റെ എതിരാളിയായ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എസ്.എസ്.രൺധാവയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരം നൽകിയതിലും സിദ്ദുവിന് എതിർപ്പുണ്ട്. ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നി മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ഒ.പി.സോണിയെ നിയമിച്ചതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സിഖ് മതവിശ്വാസത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപണമുള്ള എ.പി.എസ്. ഡിയോളിനെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായി നിയമിച്ചതും കല്ലുകടിയായി. രാജി പിൻവലിക്കില്ലെന്നും സിദ്ദു സൂചിപ്പിച്ചു.



പിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം സിദ്ദു രാജിവച്ചതില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു ഹൈക്കമാന്‍ഡ്. സിദ്ദുവിനോടു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നു ഹൈക്കമാന്‍ഡ് വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. അനവസരത്തിലുള്ള രാജിയില്‍ കടുത്ത അമര്‍ഷത്തിലാണു ദേശീയ നേതൃത്വം. പ്രശ്നം സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ പരിഹരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. രാജി പിന്‍വലിക്കാന്‍ സിദ്ദുവിനൊപ്പമുള്ള നേതാക്കളും ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരവെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ബുധനാഴ്ച പഞ്ചാബിലെത്തും.



English Summary: Defiant Navjot Sidhu Says Will "Fight For Truth Till Last Breath"