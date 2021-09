മലയാളികൾക്കുൾപ്പെടെ തരാൻ ജോലിയില്ല;‌ റെയിൽവേയിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ തിരിമറി?

കൊച്ചി∙ കഷ്ടപ്പെട്ടു പരീക്ഷയെഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടി ജോലിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ വിഡ്ഢികളാക്കി റെയിൽവേയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു കൂട്ട നിയമനം. ചെന്നൈ ആർആർബിയിലെ (റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്) അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് തസ്തികയിലേക്കു പരീക്ഷയെഴുതിയവർക്കാണു ദുരനുഭവനം. റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവുകളൊന്നുമില്ലെന്നു വിവരാവകാശ മറുപടി തുടർച്ചയായി നൽകുന്നതിനിടയിലാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുപിയിലെ ഗോരഖ്പൂർ ആർആർബിയിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയ 54 പേരെ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരായി നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.



തമിഴ്നാട് എംപിമാർ ഈ അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായി കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മിക്ക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണു ജോലിക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവർക്കു പ്രാദേശിക ഭാഷയറിയാത്തതിനാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൗണ്ടറുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ യാത്രക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കൂടാതെ ആശയവിനിമയത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.



ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിശ്ചിത ഒഴിവുകളിലേക്കു മാത്രം അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ പട്ടികയാണു പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ജോലി കിട്ടാത്തവർ ബഹളം വയ്ക്കുന്നതോടെ ഡൈവേർഷൻ പാനൽ എന്ന പേരിൽ ഒഴിവുള്ള ഏതെങ്കിലും സോണിലേക്കു നിയമനം നടത്തും. തുടർന്നു പ്രൊബേഷൻ കഴിയുന്നതോടെ ഇവർ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങും. തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒഴിവുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്നാണു മലയാളികളായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചോദിക്കുന്നത്.



റെയിൽവേ സർവീസുകളിൽ മലയാളികളുടെയും തമിഴരുടെയും എണ്ണം ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മലയാളികൾ വളരെ കുറച്ചു പേരാണു പുതിയതായി ലോക്കോപൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികയിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. ഉത്തരേന്ത്യൻ സോണുകളിൽ നടക്കുന്ന എന്തോ വലിയ തിരിമറിയുടെ ഭാഗമായി അവിടെനിന്നു കൂട്ടമായി ആളുകൾ ഇവിടെ ജോലിക്കെത്തുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തേ തന്നെയുണ്ട്.



മാർക്ക് കുറഞ്ഞവർക്കു നിയമനം

ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് പട്ടികയിൽ ചെന്നൈ ആർആർബിയിൽ ജോലിക്കായി കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി കാത്തിരിക്കുകയാണു ഉദ്യോഗാർഥികൾ. 65 പേരോളം പട്ടികയിലുണ്ട്. 2018ലാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. മെഡിക്കലും അനുബന്ധ ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ കഴിഞ്ഞവരാണിവർ. ഏതു സോണിലാണോ പരീക്ഷയെഴുതുന്നതു ആ സോണിലെ നിയമനത്തിനു മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂവെന്നാണു നിബന്ധന. മറ്റു സോണിൽ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും പരിഗണിക്കില്ല. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത്.

ചിത്രം: IANS

മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ചെന്നൈ ആർആർബി അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതിയവരുടെ കട്ട് ഒാഫ് 69 മാർക്കാണെങ്കിൽ ഗോരഖ്പുർ ആർആർബിയിൽ ഇത് 65 മാത്രമാണ്. വെയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് പട്ടികയിലുള്ളവർക്കു ചെന്നൈയിൽ കട്ട് ഒാഫ് 67 മാർക്കും ഗോരഖ്പുരിൽ 61 മാർക്കുമാണ്. ഏത് അളവു കോലു കൊണ്ട് അളന്നാലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളാണു മുന്നിലെങ്കിലും ജോലി കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം മാർക്ക് കുറഞ്ഞവർക്കാണ്.



അവരുടെ ‘വീഴ്ച’യുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതു നമ്മൾ

ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു അവിടെ ആർആർബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണു ഇത്തരം പ്രശ്നത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നാണ്. അതിനു വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കാണെന്നു മാത്രം. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ തെറ്റു വന്നുവെന്ന വിചിത്ര വാദമാണു ഗോരഖ്പുർ ആർആർബി ഉയർത്തുന്നത്. ഗോരഖ്പുർ ആർആർബി 1681 അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോപൈലറ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തിയപ്പോൾ തെറ്റിയതാണെന്നും വാരണാസി ഡിവിഷൻ 428 തസ്തിക എന്നതു തെറ്റായി 826 എന്നു ചേർത്താണു പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതെന്നും അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. (AFP)

278 ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു കൊടുക്കാൻ തസ്തികയില്ലെന്നും അവരെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നിയമിക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തു. 1681 ഒഴിവില്ല, 1000 ഒഴിവുകൾ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂവെന്നാണു ഇപ്പോൾ അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അവിടെ സമരം കടുത്തപ്പോളാണു ബാക്കി വന്നവരെ മറ്റു സോണുകളിലെ ഒഴിവുകൾ തേടി കണ്ടു പിടിച്ചു നിയമന ഉത്തരവിറക്കിയത്. വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടതിനു പകരം അവരുടെ പിഴവു മൂലം ജോലി ലഭിച്ചവരെ നിയമിക്കാനായി കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ജോലിക്കായി കാത്തിരുന്നവരുടെ കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണു വാരിയിടുകയാണു റെയിൽവേ ചെയ്യുന്നത്.



തെറ്റു പറ്റിയെന്ന വാദം, ആളുകളെ കുത്തി തിരികാനുള്ള നാടകമോ?

നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ സോൺ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു റെയിൽവേ ബോർഡ് പട്ടികയിൽ അധികം വന്നവരെ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ നിയമിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നാണു സൂചന. തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകൾക്കു ജോലി കൊടുക്കാനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ അവിടുത്തെ സോൺ തയാറാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വിവരം അന്വേഷിച്ചു ചെന്നൈ ആർആർബിയിലേക്കു വിളിച്ചാൽ ഫോൺ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുക്കാറില്ലെന്നു ഉദ്യോഗാർഥികൾ പറയുന്നു. എംപിമാരെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എല്ലാം തങ്ങളുടെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടും ഫലമില്ലെന്നു കണ്ടതോടെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കയാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ.

അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോപൈലറ്റ് നിയമനത്തിൽ കേരളം,തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ റെയിൽവേ തഴയുകയാണെന്നു ഒാൾ ഇന്ത്യ ലോക്കോ റണ്ണിങ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു. 65 പേർ ജോലിക്കു കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പുറമേ നിന്നു ആളുകളെ കൊണ്ടു വരുന്നതു ഇവിടെയുള്ളവരുടെ തൊഴിലവസരമാണു ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നു സംഘടന സോണൽ ജന.സെക്രട്ടറി പി.എൻ.സോമൻ പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഉള്ളതിൽ വളരെ കുറച്ചു ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഭാവി ഒഴിവുകൾ കൃത്യമായി ചേർക്കാത്തതും കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആർആർബി മെയിൻ പട്ടികയിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ കുറവും മറ്റു പല ആർആർബികളിൽ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഒഴിവു നൽകി കൂടുതൽ പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ഗൊരഖ്പുരിൽ നടന്ന തെറ്റു പറ്റിയെന്ന വാദമെല്ലാം ആളുകളെ ഇവിടെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള നാടകമാണമെന്നും ആരോപണമുയരുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിലെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിലെ പഴ്സണൽ ഒാഫിസർമാർ കൃത്യമായി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്കോപൈലറ്റുമാർ വിരമിക്കുന്നതു 2022–23 കാലയളവിലാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇതു മുൻകൂട്ടി കണ്ടു സോണൽ തലത്തിലെ പഴ്സണൽ ഒാഫിസ് ആർആർബിക്കു കത്തു നൽകാത്തതും ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതു കുറയ്ക്കുന്നു. 40 പേരാണു വിആർഎസ് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനു ലോക്കോ പൈലറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞു വിആർഎസ് അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനം നീട്ടി കൊണ്ടു പോവുകയാണു റെയിൽവേ. ആർആർബി നിയമനം സുതാര്യമാകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ പട്ടിക ആർആർബികളോ റെയിൽവേയോ പുറത്തു വിടണമെന്നും സംഘടന പറയുന്നു.



English Summary: Why Number of North Indian Employees Increasing in Southern Railway Posts?