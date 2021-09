സ്വവർഗബന്ധം വിഡിയോ തട്ടിപ്പ്: സംഘത്തിൽ പ്രായപൂർത്തി ആകാത്തവരും; കൂടുതൽ ഇരകൾ

തിരൂർ (മലപ്പുറം) ∙ സ്വവർഗബന്ധം വിഡിയോയിൽ പകർത്തി പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരകളുണ്ടെന്ന സൂചനയെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പൊലീസ്. സ്വവർഗ ബന്ധത്തിനു ആളുകളെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും സംഭവം വിഡിയോയിൽ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏഴംഗ സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തിരൂർ മുത്തൂർ കളത്തിപറമ്പിൽ ഹുസൈൻ (26), ബിപി അങ്ങാടി പുതിയത്ത് അഹമ്മദ് സാദിഖ് (20) എന്നിവരെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 5 പേരെയുമാണു പിടികൂടിയത്.

ഇവരിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ഫോണിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഇരകളുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. സ്വവർഗബന്ധത്തിന് ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ ഇരകളെ കുടുക്കിയത്. ഇതുവഴി ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പണവും സ്ഥലവും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ശേഷം വിളിച്ചു വരുത്തും. തുടർന്ന് സ്വവർഗബന്ധം വിഡിയോയിൽ പകർത്തും. ഇത് പൊലീസിനെയും ബന്ധുക്കളെയും കാണിക്കുമെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണു പണം തട്ടുന്നത്.



പൊന്നാനിയിലെയും തിരൂർ പൂക്കയിലെയും 2 പേരിൽ നിന്നായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഘം തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. ഇവരിലൊരാളുടെ ഫോണും കൈക്കലാക്കി. ഇവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു പ്രതികൾ വലയിലായത്. ഇവരുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർ ഇരകളാണെന്നു മനസ്സിലായി. ഇതോടെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ പരാതിയുമായി എത്തുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Police believed more victims trapped in gay sex racket in Malappuram