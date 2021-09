‘മോൻസൻ 70 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനുണ്ട്; എന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭയന്നു’

തിരുവനന്തപുരം∙ പുരാവസ്തു വിൽപ്പനക്കാരനെന്ന പേരിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തിയ മോൻസൻ മാവുങ്കൽ ശിൽപങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ 70 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനുണ്ടെന്ന് ശിൽപി സുരേഷ്. തന്റെ ശിൽപങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സുരേഷ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു പരാതി നൽകി.



മോൻസന്റെ അമേരിക്കയിലുള്ള ബന്ധുവഴിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് സുരേഷ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. 2018 ഡിസംബർ മുതൽ മോൻസനെ അറിയാം. താൻ ചെയ്ത ശിൽപ്പം നേരിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മോൻസൻ വാങ്ങിയത്. ഒന്നരമാസം കഴിഞ്ഞ് പൈസ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആറോളം ശിൽപം വാങ്ങി. പലതവണ ചോദിച്ചെങ്കിലും അവധി പറഞ്ഞു. താൻ അസുഖബാധിതനായി കിടന്നപ്പോൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ 7 ലക്ഷം രൂപ തന്നു. പിന്നീട് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവധി പറയുകയായിരുന്നു.

മോൻസൻ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നെന്നാണ് സുരേഷ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ തടിയിലാണ് ശിൽപങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അതിൽ നിറം അടിച്ചതായി പിന്നീട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പരാതി കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്യുമെന്നു ഭയന്നാണ് പരാതി നൽകിയത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോൻസനു ശിൽപങ്ങൾ നൽകിയതെന്നും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സുരേഷ് പറയുന്നു.

